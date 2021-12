Las sesiones del colectivo Broda se volvieron un sello de relieve para el escenario musical de la ciudad. El panorama emergente encontró allí un ámbito propicio, de temporadas musicales que el canal de YouTube difundió mientras enfrentaba la pandemia y delineaba la fisonomía de la música más joven de Rosario. El corolario no puede ser mejor: a partir de las 19 del martes próximo, víspera de feriado, el Anfiteatro Humberto de Nito recibirá con Broda Festival una verdadera oleada de música y vigor con las presentaciones de Manu Piró, Mutu, Señores Vuelan, Agustín Perez y China Roldán, junto a 12 proyectos musicales y 35 artistas en escena.

“Lo que sucede es algo superador, en relación a estas fantasías y sueños que teníamos en ciertos momentos de incertidumbre. Que sea en un escenario tan icónico como el del Anfiteatro es algo que percibimos como un reconocimiento, en base a lo que se vino construyendo, porque es la celebración de haber apostado a algo que hoy sigue caminando y sembró lindos frutos”, explica Martín Casse a Rosario/12.

La China Roldán será parte del Festival. Foto: Fer Quiroz.

Casse integra el colectivo Broda, un proyecto que vincula a muchos y que hoy relaciona su propuesta visual de una manera casi inmanente con la música under de la ciudad. Como dice Casse, “la cosecha de todo esto se fue traduciendo en muchas cosas, una de ellas es que los artistas siguieron retribuyendo la confianza mutua que decidimos darnos al momento de grabar las sesiones, y comenzaron a comunicarse con nosotros, a apostar en base a otros proyectos como video clips, sesiones, tapas de disco, cobertura de shows. Todo un desarrollo que veníamos haciendo, pero ahora los artistas pasaron a confiar en nosotros de otra manera. En cuanto a los vaivenes económicos, como en relación a la poca actividad que se viene teniendo en algunas cuestiones del audiovisual en Rosario, lo que intentamos es encontrar ciertos métodos o caminos que consideramos intermedios. Está claro que a veces los presupuestos no son acordes y el camino artístico en este contexto puede hacerse más complejo, pero me quedo con lo superador, que son los desafíos, que siguen llegando por parte de los músicos, al confiarnos su música y creación, y en nosotros al querer seguir situando a la ciudad como una plaza audiovisual y artística desde donde crear estas expresiones”.

Mutu será parte del Festival en el Anfiteatro. Foto: Fer Quiroz.

Consecuencia de esta expansión, entre otras consideraciones, es la elección de dos videoclips en el Buenos Aires Music Video Festival (que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de diciembre): “Hemos postulado algunos de nuestros trabajos y nos enteramos que dos de ellos quedaron seleccionados. Uno es de Joako22 –quien pasó también por Broda en una de las temporadas– con Nébulas (dirigido por Casse), seleccionado en la categoría Video Emergente; el otro artista que también pasó por nuestras sesiones es Manu Piró, seleccionado en la categoría Delirio con Besos en el Ascensor (dirigido por Juan Follonier), grabado junto con Pájaro Gómez. En lo que vamos construyendo aparecen también estas cuestiones que nos siguen dando un empujón grande y validan el proyecto”.

En cuanto a la noche del martes, Casse adelanta que “la premisa estuvo en el ofrecimiento de la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, para que podamos prolongar la idea y concepto que surgieron durante las sesiones. El desafío fue, además de poder hacer un jugoso line-up, aplicar al show una experiencia más visual, que se complemente con lo sonoro. Estuvimos trabajando fuertemente en el desarrollo de un show más multimedia, donde los artistas se encuentren respaldados desde lo que suceda con la iluminación y las pantallas, a partir de una mixtura, que nos lleva a apostar a una montaña rusa de emociones, como nos gusta decir. Queremos que sea un espectáculo de nivel. Y algo que es importante destacar es que se trata de un espectáculo que está plenamente construido por gente de la ciudad”.

Fasciolo y Nasir Catriel. Foto: Fer Quiroz.

La percepción de Broda, al traer a la luz de manera integral las voces y músicas de la nueva generación de la ciudad, sabrá brillar con luz propia en el Anfiteatro. Desde luego, el fin mayor es el contacto con el público, y al público también y como corresponde, hay que pensarlo y construirlo. El martes será el momento de ese encuentro. “Lo que queremos es que el público rosarino pueda valorar, disfrutar y abrazar, a sus artistas. Esto es algo bastante subjetivo, pero creo que estamos presenciando una nueva generación o camada de artistas, más integral, como tal vez no se venía dando desde hace unos años en Rosario, sobre todo pensando en la diversidad de género. Cuando suceden este tipo de cosas, creemos que es importante tener ese acompañamiento por parte de un público que valore y proteja lo local, para que el día de mañana este impulso permita que el camino continúe”, concluye.

Toda la información sobre Broda Festival puede consultarse en https://bebroda.com/