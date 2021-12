El Coloso del Parque mostrará ubicaciones colmadas el lunes por la noche. La atracción no es el equipo, de irrelevante andar por Liga Profesional, sino saludar a Maxi Rodríguez en su último partido. Los hinchas leprosos soportaron ayer dos horas de demora de apertura de las boleterías en la sede del parque Independencia para asegurarse el ingreso al estadio en el juego con Banfield.

A pesar del maltrato que recibió el hincha de Newell’s, con apertura de boleterías que no se realizó en el momento anunciado y se demoró dos horas, los leprosos agotaron localidades. Incluso hubo hinchas desde las 8 de mañana haciendo cola para esperar que llegaran las 13, la hora del inicio del expendio. Finalmente fue a las 15 y rápidamente se agotaron las populares y la mayoría de los sectores en plateas. La masiva concurrencia de hinchas a la sede del parque Independencia de debió además a que se ofrecieron por primera vez en la temporada entradas para no socios del club.

En cuanto al equipo, el técnico Adrián Taffarel ratificó la decisión de que Maxi Rodríguez sea titular ante Banfield. Ingresará por Justo Giani, respecto al equipo que viene de igualar con Boca. El entrenador interino de la Lepra, además, reconoció que la idea es sacar a Maxi del campo de juego a los once minutos del segundo tiempo, en referencia al número que llevó en la camiseta en gran parte de su carrera en Newell’s. Aunque esta intención está sujeta a las necesidades que muestre el equipo en cancha. Por otra parte, habrá más modificaciones dado que Ramiro Macagno sufrió un desgarro y en su lugar volverá al arco Alan Aguerre. Pero Nicolás Castro permanecerá entre los suplentes. Taffarel no considera al juvenil titular, a pesar de los buenos partidos que hizo en la temporada. Su rendimiento irregular, con muy buenas actuaciones combinadas con otras donde no interviene en el juego, lo mantienen entre los relevos.