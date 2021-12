Nancy Videla, la mujer de 31 años que estaba siendo buscada después de su desaparición una semana atrás, fue encontrada asesinada en la madrugada de ayer en una casa de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Estaba enterrada bajo un contrapiso y por el hecho está detenido un hombre de 70 años, condenado por un crimen en 2003 y acusado de otro en 2012. Ayer, el acusado por el femicidio se negó a declarar al ser indagado y su abogado tratará de que se lo declare "inimputable".

Amigos, vecinos y la pareja de Nancy Videla se movilizaron esta tarde para pedir "justicia" por el femicidio. Decenas de personas con carteles que decían "Justicia por Nancy", "Paren de matarnos" y "Exigimos la verdad" se encontraron en la puerta de la vivienda de la víctima, ubicada en Evaristo Carriego al 700 de Villa Albertina, donde también encendieron velas alrededor de un árbol.

El operativo montado en la casa de Ingeniero Budge fue montado luego de que un llamado anónimo al 911 alertara que la mujer era conocida del dueño de la propiedad.

Gracias a los datos aportados en esa denuncia, los investigadores allanaron el domicilio de la calle Bucarest 2531, donde efectivos de tres fuerzas policiales y de Bomberos de la Ciudad rompieron un contrapiso y encontraron un cuerpo femenino enterrado en una de las habitaciones del fondo del terreno.

Enseguida, el propietario de esa casa, Damián Lezcano Mendoza, un albañil de nacionalidad paraguaya, fue detenido. Los investigadores creen que la mujer acudía con el hombre porque le prestaba plata para pagar el alquiler. También investigan qué relación existía entre ambos.

Según trascendió, los forenses que realizaron la autopsia concluyeron que la causa de muerte es una "fractura y traumatismo de cráneo" a raíz de un golpe. El Cuerpo Médico Forense le informó además al juez Diego Slupsi que, según las primeras estimaciones, el cuerpo de Videla llevaba de "cuatro a cinco días en proceso de putrefacción".

El cadáver estaba desnudo dentro de una bolsa de nylon y por el proceso de descomposición los forenses no detectaron a simple vista ningún signo de abuso, aunque no se descarta y se esperarán estudios complementarios para ver si hubo algún tipo de ataque sexual.

Más temprano, buzos tácticos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad y de la Policía Federal habían realizado un operativo en un arroyo del partido bonaerense de Lomas de Zamora orientado a la búsqueda de "ropa u otros y objetos personales" de Videla, aunque dio resultado negativo.

Las autoridades desmintieron que se hubiera llevado a cabo un allanamiento en la casa del novio de la joven, quien fue el denunciante de su desaparición. Fuentes policiales indicaron que ese joven nunca fue imputado y que el operativo en su casa se trató de una inspección de común acuerdo entre el joven y las fuerzas.

Nancy, quien trabajaba como niñera para una casa de familia en el barrio porteño de Palermo, quedó registrada saliendo del edificio de sus empleadores, en la avenida Santa Fe 3770, la tarde del viernes pasado. De allí se tomó un colectivo hasta la estación de Constitución, donde el registro de las cámaras de seguridad muestran que Videla cruzó el hall de la terminal a las 17.36, para abordar el tren rumbo a la estación de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo con un video de las cámaras de seguridad del centro de transbordo de la estación Lanús, media hora después, a las 18.12, la mujer subió a un colectivo de la línea 283 ramal B, con rumbo hacia su domicilio en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, pero nunca llegó.

Su novio aportó un intercambio de WhatsApp que tuvo a las 18.16, cuando Nancy le dijo: "Esperando el tren amor", aunque por los horarios de los videos y el recorrido de su celular, los investigadores la ubican en ese momento ya a bordo del colectivo, en la zona sur de conurbano. Las antenas de celular captaron el teléfono de Nancy encendido por última vez en la zona de Ingeniero Budge, a unas 17 cuadras de su casa y cerca del domicilio donde se halló un cadáver.

Alan Leguizamón, el novio de Nancy Videla, aseguró que el dolor que vive “es inmenso” porque no esperaban encontrarla de “la forma más horrenda”. También dijo que no conocía a Damián Lezcano Mendoza. "El dolor que llevamos todos es inmenso porque no era la forma que queríamos encontrarla. Esta es la forma más horrenda. Lo único que voy a pedir es justicia", señaló.

"Estoy conforme con la justicia porque la encontraron, pero no queríamos que sea así. Me llevo lo mejor que viví con ella. Con Nancy era vivir el presente y buscar un futuro juntos", relató.

Al ser consultado acerca de la relación de Nancy con Lezcano Mendoza, el novio dijo que nunca había escuchado de él. "No sé el vínculo que tenía con ella ni por qué lo pudo hacer porque no lo conozco. Las amigas me fueron diciendo algo estos días y anoche me fui enterando de la forma que él actuaba con los inquilinos que están ahí", agregó.

Los investigadores sospechan que el hombre abusaba de mujeres a las que les alquilaba habitaciones de su casa. Según los primeros datos, esa vivienda era propiedad de un primo de Lezcano Mendoza que falleció. Rosa, la esposa del primo, desapareció luego repentinamente.

El acusado se negó a declarar ayer y solamente respondía a las preguntas con frases del tipo "lo escucho doctor, pero no lo entiendo". Lezcano Mendoza, patrocinado por un abogado particular, pidió su excarcelación hasta que “no se pruebe algo de lo acusado”. En tanto, prepara un recurso para que se lo declare inimputable.

En tanto, trascendió que habría una segunda persona involucrada en el homicidio de Videla, que sería una mujer que vivía en una de las habitaciones de la casa. Está sospechada de ser cómplice de Lezcano y habría intentado escaparse a la provincia de Entre Ríos.

Una vecina del lugar indicó este viernes: "La vi salir dos o tres veces de ahí (a Nancy). El señor alquilaba habitaciones, vivía mucha gente ahí. En la pieza de adelante alquilaba una chica con un nene, pero se fue". "El dueño no se daba con mucha gente", contó ante la prensa, tras lo cual relató: "Vi que fueron a comprar cemento, pero me dijeron que estaban trabajando porque iban a hacer un contrapiso".

Por su parte, otra vecina del ahora detenido manifestó: "Al señor lo conozco de vista. Con el dueño de antes sí nos saludábamos, pero falleció y en apariencia apareció este señor como el supuesto heredero". "Mis hijos vieron que entre martes y miércoles sacaban escombros de la casa", expresó, a la vez que indicó que en la vivienda "siempre había inquilinos nuevos".