Desde mañana y durante toda la semana, de forma virtual y presencial, se realizarán en Rosario, por primera vez, actividades de reflexión, formación y capacitación acerca de masculinidades diversas y no hegemónicas, a fin de construir sociedades libres de violencia de género. "La Semana de las masculinidades apunta a generar espacios donde los varones puedan discutir, detectar y poner en cuestión no solamente sus privilegios, sino también cuáles son los estereotipos acerca del deber ser varón en nuestra sociedad y visibilizar aquellas prácticas que sostienen la violencia. No hay Ni una Menos posible si los varones no se suman al cambio cultural y en ese sentido creemos fundamental que desde el Estado acompañemos este tipo de procesos", señaló la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista, autora de la iniciativa, que fue sancionada por el Concejo Municipal de Rosario. La llevarán adelante la Secretaría de Género y Derechos Humanos junto con la Universidad Nacional de Rosario.

La apertura de la Semana de las Masculinidades será mañana, a las 9, con la firma del convenio de colaboración en materia de masculinidades entre el municipio y la Universidad Nacional de Rosario. En ese marco, a las 10, en el Espacio Cultural Universitario (ECU), el politólogo Luciano Fabbri, coordinador del Área de Género y Sexualidades de la UNR dará la conferencia ¿Por qué, para qué y con quiénes trabajar masculinidades?

Desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos plantearon que las actividades fueron "pensadas para discutir y trabajar sobre la temática, junto a organizaciones sociales, trabajadorxs y profesionales especializadxs". Una de esas oportunidades será el Encuentro de Espacios que trabajan con Varones, que se realizará el martes, a las 10, en el auditorio José Ugarte del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) en avenida Pellegrini 3205, 1°piso.

La Secretaría municipal presentará también el Programa de Masculinidades, "que tiene como objetivo visibilizar y discutir mandatos, privilegios y complicidades machistas", plantearon. En ese marco, el jueves, a las 18.30, se realizará la charla-debate “De la complicación a la implicación: Trabajar con varones que ejercen o ejercieron violencia de género”, a cargo de Ignacio Rodríguez, Daniela Viña y Matías de Stéfano Barbero. Esta actividad se desarrollará por zoom, con inscripción previa. También se transmitirá en vivo por el canal de YouTube.

La última actividad prevista será el miércoles 15 de diciembre, a las 11, en el Galpón de las Juventudes, donde habrá mesas de trabajo con los equipos de programas municipales que trabajan en territorio y organizaciones sociales.