El 14 de noviembre pasado tuvieron lugar las elecciones legislativas en todas las provincias del país. Luego de un resultado adverso en las PASO, el gobierno nacional logró un alivio al recuperar votos en distritos clave como la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Juntos por el Cambio, si bien esperaba un crecimiento mayor, logró mantener su caudal y obtener una victoria importante haciéndose con el 42% de los votos y superando al gobierno por 8,6 puntos. El FIT fue la tercera fuerza a nivel nacional, obteniendo por primera vez bancas en algunas provincias como Jujuy. Los partidos provinciales también incrementaron su cosecha. El nuevo espacio de extrema derecha Libertad Avanza tuvo un buen debut accediendo a la cámara de diputados. Así las cosas, todos parecen haber ganado algo.

Pasado el clima de euforia, nos preguntamos ¿en qué medida los partidos lograron retener a sus votantes y atraer a nuevos entre las PASO y las elecciones generales? y ¿cuáles fueron las principales razones del voto de los y las argentinas para estas elecciones? Para efectuar este análisis contamos con tres encuestas realizadas por la red ENCResPA (integrada por 18 universidades nacionales y otras tres instituciones). La encuesta telefónica por pulsos fue respondida por 3520 personas entre el 16 de octubre y el 5 de noviembre. La encuesta online fue respondida por 3926 personas entre el 22 de octubre y el 9 de noviembre. La tercer encuesta tuvo una muestra probabilística por invitaciones presenciales y respondida de forma on-line por 922 personas en la misma fecha que la anterior. Las tres encuestas usaron el mismo cuestionario, pero para la telefónica se incluyeron un número reducido de preguntas. Todas las encuestas garantizaron respuestas de todas las regiones del país. Los cuestionarios cubren varios aspectos de la evaluación de la pandemia, junto a preguntas sociodemográficas, de valores, de creencias, sobre educación, salud, naturaleza, territorio, ciencia y política. Las tres encuestas registraron un subregistro de votantes de Juntos por el Cambio. El error promedio de las estimaciones de voto para las elecciones generales 2021 fue de +-2,4 (telefónica), +-3,06 (probabilística), +-2,16 (online por Facebook) (más detalles sobre las características del relevamiento pueden encontrarse aquí).

El primer interrogante que nos planteamos es ver en qué medida los partidos fueron capaces de mantener a su electorado entre las PASO y las generales y en dónde se registraron las mayores pérdidas y ganancias de votos. Para ello empleamos la encuesta telefónica que nos arroja el siguiente resultado.

Gráfico n°1: Trasvase de votos de Paso 2021 a las elecciones Generales 2021





En el eje vertical del gráfico n°1 se ubican los votos de cada fuerza partidaria para las elecciones PASO 2021. Los colores nos indican cómo se distribuyeron las intenciones de votos de cada partido para las elecciones generales 2021. Así podemos ver que en el caso del Frente de Todxs retiene el 77% de sus votos de las PASO, pierde un 7% que se van a Juntos por el Cambio, un 5% al voto en blanco y otro 5% de los votantes del Frente de Todxs de las Paso declaraba que no iba a votar en las generales. El comportamiento de los votantes de Juntos por el Cambio fue similar, retuvo un 80%, un 6% se va al Frente de Todxs y sólo un 4% de aquellos que votaron a Juntos por el Cambio en las Paso, declaraba votar a Milei en las generales. El porcentaje de retención del FIT es levemente menor, con un 73%, perdiendo casi en proporciones similares votos hacia el Frente de Todxs (6%), Cambiemos (7%) y Otros partidos (6%). El porcentaje de retención de Milei/Espert fue alto, del 86%, pero en este caso ésta fuerza pierde un 10% de sus votos en manos de Cambiemos. De entre quienes dijeron no haber ido a votar en las PASO, el 19% declaraba tener intenciones de votar por el Frente de Todxs, un 11% a Cambiemos el 8% votaría en blanco, y casi la mitad, el 45%, seguiría sin ir a votar en las generales. De los que habían votado en blanco/nulo o no fueron a votar en las PASO, se ve una fuerte persistencia, es decir el 45% tampoco fue a votar en las generales y el 55% mantuvo su voto en blanco. La fuerza partidaria que más electores pudo captar entre quienes no fueron a votar en las PASO y elecciones de noviembre fue el FdT, lo que permite explicar en parte su repuntada.

Ahora bien, la pregunta que nos formulamos a continuación fue ¿cuáles fueron las principales razones por las cuales los y las ciudadanas eligieron a cada una de estas opciones electorales? Emplearemos en este caso la encuesta on-line ya que incluyó la pregunta sobre cuál fue el principal motivo por el cuál votaría por esa opción en las elecciones generales 2021.

Cómo se ve en el gráfico n°2, entre las razones de aquellos que manifestaron que no iban a ir a votar en las elecciones generales de 2021, encontramos tres motivos principales: que no les gustaba ningún candidato (23%), que tienen enojo o desconformidad con la política y los políticos (24% que están hartos de que los políticos nunca cumplan y 15% que sostiene que la política no ofrece soluciones a los problemas del país) y que poseen posiciones más antisistema (17% que sostiene que las elecciones no le cambian nada a la gente y 12% que ir a votar contribuye a consolidar un sistema en el que no cree).

Gráfico n°2: Las razones de no ir a votar





Entre las principales razones del voto al FdT se destacan aquellas que se relacionan con la pertenencia identitaria a esta fuerza, sumando el 62% de las respuestas. Así el 38% lo vota porque acuerda con las ideas que defiende el partido; casi el 10% porque le gustan sus candidatos, el 7% porque siempre lo vota, y otro 7% porque lo pide Cristina (como se observa en el gráfico n°3). Luego casi en partes iguales encontramos que el 18% lo vota para apoyar al gobierno y el 20% lo vota para impedir que vuelva el macrismo.

Gráfico n°3: Las razones del voto al FdT





En el gráfico n°4 podemos ver que la principal razón de quienes declaraban el voto en las generales a JxC, con el 53% de las respuestas, es para ponerle un límite al gobierno. En tal sentido, las razones más ligadas a la identidad con el espacio político fueron del 31%, 17% quienes acuerdan con las ideas que defiende el partido, el 10% porque le gustan sus candidatos y el 4% porque siempre vota a ese partido. Solo el 15% lo elige para ir construyendo el retorno de JxC al gobierno.

Gráfico n°4: Las razones voto JxC





Uno de los datos que más llama la atención del gráfico n°5, es que la principal razón que declaran quienes tuvieron intención de voto al FIT en las elecciones generales, es por disconformidad con el resto de los partidos. Es decir, el FIT está captando un voto de descontento respecto del resto de partidos. Luego el 27% declara votar esta opción porque acuerda con las ideas que el partido defiende y el 6% porque siempre lo vota. Luego el 16% lo vota para consolidar la voz de la izquierda en el congreso y otro 14% para ir construyendo una alternativa que avance hacia un gobierno de los trabajadores.

Gráfico n°5: Las razones del voto al FIT





Qué hay detrás del voto a Libertarios, ha sido uno de los tópicos más frecuentes al analizar los resultados de las elecciones 2021. En el gráfico n°6 encontramos que el 29% de quienes declaran su voto por este partido lo hace en virtud de que acuerda con las ideas que defiende el partido. Luego gran parte de las razones de voto a Libertarios muestra distintas formas de enojo y disconformidad con el sistema político en general. Así el 23% lo vota para acabar con la “casta política”; el 18% lo hace porque está harto de la política y del estado y el 15% por disconformidad con el resto de los partidos.

Gráfico n°6: Las razones del voto a Milei/Espert





Por último, en el gráfico n°7 encontramos que entre las razones de quienes manifestaron tener intención de votar en blanco para las elecciones generales de 2021, se destaca nuevamente el sentimiento de enojo y disconformidad con lo que ofrecen los partidos. El 36% declaró hacerlo porque estaba harto de que los políticos no cumplan; el 30% porque la política no ofrece soluciones y el 21% porque no le gusta ningún candidato.

Gráfico n°7: Las razones del voto en blanco





Si miramos las distintas razones del voto, se puede traslucir un sentimiento generalizado de enojo y disconformidad, de frustración con las respuestas que tanto el gobierno como los partidos de la oposición están ofreciendo. Si sumamos todas las respuestas que enumeraron los votantes de cada opción electoral encontramos que la mitad de los encuestados explican su voto por estar "contra" de algo (ya sea el gobierno, la "casta" política, o la oposición). Intentar cambiar esa sensación debería ser el horizonte de los distintos actores políticos de cara a las elecciones que tendrán lugar en los próximos dos años.

*Este trabajo se basa en materiales producidos por la Red ENCRESPA, en el marco del Proyecto “Identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la postpandemia”, que forma parte del Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). Las ciencias sociales y humanas en la crisis COVID-19 (Agencia I+D+i). Más información en http://encrespa.web.unq.edu.ar/.