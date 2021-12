Un hombre de 50 años murió y otro resultó herido al precipitarse ambos a tierra tras un choque aéreo, cuando realizaban actividades deportivas en parapente en la localidad de Gómez, partido bonaerense de Brandsen, informaron este sábado fuentes policiales.



El accidente se produjo pasadas las 18 de ayer sobre el kilómetro 215 de la Ruta Nacional 3, en un predio ubicado en el límite de los partidos de Brandsen y La Plata, donde por causas que se investigan, tres hombres maniobraban parapentes y dos de ellos chocaron en el aire.



Como consecuencia del siniestro aéreo, los tres hombres se precipitaron a tierra, dejando como saldo a uno de los deportistas herido y al otro con múltiples heridas.



Fuentes de la investigación explicaron a Télam que, tras el siniestro, testigos del trágico accidente se comunicaron de inmediato al 911, por lo que efectivos del Comando de Patrullas de La Plata concurrieron al lugar del hecho, donde encontraron a un hombre de 50 años, sin vida, y a otro de los participantes, de 35 años, con heridas de gravedad.



Inmediatamente, dos ambulancias del Same Provincia concurrieron al lugar, donde personal médico constató el deceso de una de las víctimas, que luego fue identificada como Iván Lavezzi (50).



En tanto, la otra persona, identificada como Marcos Caminos (35), fue trasladada con politraumatismos al hospital provincial Alejandro Korn, de Melchor Romero.



Asimismo, voceros de la fuerza informaron que junto a ellos se encontraba un joven de 23 años que también también participaba de la práctica, aunque no resultó involucrado en el accidente, por lo que pudo descender sin inconvenientes.



Por lo sucedido, trabajaron en el lugar peritos oficiales, efectivos de la comisaría 15 de Olmos, quienes secuestraron los tres "paramotores" a pedido de la fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial de La Plata.



No obstante, también se informó que por tratarse de un accidente aéreo, tomó intervención también el juzgado Federal en turno.



El hecho fue caratulado como "averiguación de causales de muerte", en tanto continúan con las pericias y los informes requeridos por las autoridades intervinientes.