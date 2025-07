La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart (ASTJ) anunció un paro de actividades para el viernes 1 de agosto, que afectará los arribos y partidas de los vuelos de cabotaje e internacionales, en reclamo de mejoras salariales.

Los vuelos de la compañía chilena lowcost estarán paralizados el último día hábil de las vacaciones de invierno, para los pasajeros residentes de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

El gremio exige aumento de sueldo que equipare ingresos con los trabajadores de la firma en países vecinos. "Continúan arribando tripulaciones de Chile y Perú del mismo grupo empresarial, para operar vuelos en el país bajo condiciones laborales y salariales considerablemente superiores a las locales", denunció el sindicato en un comunicado.

"Confirmamos que el paro del 1° de agosto sigue en pie. Hasta el momento, no ha existido ninguna propuesta concreta por parte de la empresa que permita revertir la medida. Hemos agotado todas las instancias de diálogo posibles desde febrero. No se descarta una reunión, pero a esta hora, no hay nada convocado de manera formal que justifique un cambio en la decisión”, señaló a PáginaI12 Diego Bitschin, secretario general de la ASTJ.

En respuesta a la decisión de realizar la medida de fuerza, JetSmart reforzó su postura de diálogo "como única vía para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los colaboradores y garanticen la sostenibilidad de la operación en Argentina y la región".