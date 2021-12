El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén dará a conocer el jueves la sentencia del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en el que rinden cuentas quince ex jefes militares y de fuerzas de seguridad de Neuquén, Río Negro y de Bahía Blanca, en el sur bonaerense. El fiscal federal José Nebbia pidió penas de prisión perpetua para diez de los acusados, y de entre 8 y 25 años de prisión para los restantes.

La mayor parte de los secuestros que formaron parte del juicio “Escuelita VII”, por el nombre del principal centro clandestino de Neuquén, tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de junio de 1976 en Neuquén capital, Cutral Có, Zapala (ambas en esa provincia) y Cinco Saltos (Río Negro). Las veinte víctimas fueron trasladadas a La Escuelita de Bahía Blanca, el centro de torturas del Cuerpo V de Ejército, en tres vuelos identificados, por los que está acusado el piloto Juan José Capella. Ocho de las víctimas fueron asesinadas, otras fueron trasladadas a otros campos de concentración y luego blanqueadas a disposición del Poder Ejecutivo. El tribunal que integran Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Simón Blanco estableció que el jueves a primera hora los acusados podrán hacer uso del derecho a decir sus últimas palabras previas a la sentencia.

Durante su alegado en representación de la Unidad Fiscal que encabeza el fiscal general Miguel Palazzani, Nebbia pidió penas de prisión perpetua para cinco ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181, que concentraba la información del Estado terrorista en el sur bonaerense. Se trata de Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada, Jorge Granada, Norberto Condal y Carlos Taffarel. Les imputó los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio agravado en los casos de ocho detenidos desaparecidos y abuso sexual en perjuicio de tres víctimas.



Nebbia también requirió prisión perpetua para el ex jefe de Inteligencia del Comando Militar de Neuquén, Oscar Reinhold, y para los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, y para el ex agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.



El representante del Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 25 años de prisión para el ex piloto militar Juan José Capella y para el ex segundo jefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza; diez años de cárcel para el ex comisario de la policía de Río Negro, Desiderio Penchulef; nueve para el ex oficial de la Policía Federal, Miguel Ángel Cancrini y ocho para el ex policía rionegrino Enerio Huircaín.



La Unidad Fiscal pidió durante el alegato que la sentencia exprese “que estos delitos se cometieron en el marco de un genocidio perpetrado en la Argentina y que constituyen prácticas genocidas contra una parte del pueblo argentino”. “Esto no es derecho penal del enemigo, ni es derecho de vencedores y vencidos; acá lo que buscamos es la verdad y la justicia”, destacó Nebbia. Remarcó que “hay otra razón que impone el castigo a estos delitos, que es el insoslayable derecho de los ofendidos por estos crímenes a que el Estado cese con la revictimización que impone el no castigo”.