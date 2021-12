Ante el artículo publicado en Rosario12 que reflejó el reclamo de trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe por el cierre de dos alojamientos para mujeres y disidencias adolescentes, desde el área provincial consideraron necesario hacer conocer su posición sobre el tema. En la nota publicada ayer, el colectivo de trabajadores criticó la interrupción por parte de la Secretaría del acuerdo de cogestión entre Estado y organizaciones civiles para tercerizar las casas de alojamiento destinadas a las juventudes en riesgo. Como respuesta a esta denuncia, ayer se difundió un documento con declaraciones de la propia responsable del área en el que argumentó sobre el trabajo que se viene realizando desde diciembre de 2019 y se refirió a la situación de algunos empleados y el funcionamiento de los centros residenciales.

“En la provincia de Santa Fe, el objeto de máxima arrancó en diciembre de 2019 elevando el rango a Secretaría del área encargada del tema, jerarquizando la temática de la Niñez. Además, sumó una Dirección de Interior, a las que ya existían en Rosario y Santa Fe, con seis delegaciones y otros tantos equipos interdisciplinarios para descentralizar la atención en el territorio y estar bien cerca de cada una de las localidades”, explicó Chialvo. El esquema así diseñado, congrega a unos tres mil trabajadores, nucleados en dos gremios, y un desafío claro: revincular a los niños y niñas en núcleos familiares originales o los que se pudieran formar.

“Cuando llegamos a la gestión, había 1.090 niños, niñas y adolescentes alojados en 20 centros residenciales oficiales y 50 centros residenciales a través de convenios, ingresados desde 2011, en adelante. Hoy tenemos 749 alojados, esto tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo de revinculación, en distintos formatos”, comentó. En su opinión, es justamente la institucionalización lo que se quiere evitar con distintos recursos, porque llegar “a un Centro Residencial, significa un gran fracaso de todas las intervenciones anteriores que no lo han podido evitar”, explicó Chialvo.

Según se detalla en el documento, de los 50 centros residenciales que están conveniados, unas ocho son comunas y el resto asociaciones civiles que reciben fondos capitados (de acuerdo al número de alojados). “Con estos centros, se trabaja en el marco de los Estándares de Alojamiento acordados con recomendaciones de UNICEF y de organismos nacionales”, explicó Chialvo. Y dijo además que "los convenios se firman por diferentes cantidades de plazas abonadas mensualmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, para abonar alimentos, vestimenta, equipos interdisciplinarios y personal".

Por otro lado, se plantea que en las tareas de monitoreo que Chialvo encabezó, y que incluyó un proceso de evaluación de cada uno de los centros residenciales conveniados, se detectaron algunas discordancias altisonantes. “Se relevó que en dos de esos centros, desde hacía ocho años, había 35 trabajadores de la Secretaría de la Niñez, cumpliendo trabajos en una ONG”, relató. Y dijo que en función de una cuestión de equidad con los demás centros, "se dispuso que los trabajadores de planta iban a ser relocalizados en otros servicios de la Secretaría de la Niñez, y que esa asociación, debería poner a sus propios trabajadores".

Según la funcionaria, esta medida motivó una reacción. “Nosotros respondimos que tenemos voluntad de continuar el alojamiento, pero planteamos que los trabajadores de la Secretaría debían cumplir sus funciones en planta y nos respondieron que con esas condiciones, no iban a continuar”, explicó. Y desestimó que la relación con dicha asociación se tratase de una cogestión: “Si le pago las plazas y también a los trabajadores, claramente eso no es una cogestión. Cada organización se hace cargo de sus propios empleados y no la Secretaría de la Niñez”, replicó.

“En la actualidad, los empleados de la Secretaría fueron reubicados en sus tareas específicas, en distintas áreas, porque tenemos muchos servicios. Nadie se quedó sin trabajo, pero están dentro del esquema normativo que deben estar”, aclaró Chialvo y reiteró que el interés no es rescindir el convenio con nadie. Además, adelantó que "ya se está trabajando en transformar el convenio en cuestión en un centro residencial oficial", para lo cual ya disponen de una casa que les cedió la provincia.