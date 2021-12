#AltaTemporada Una serie, infinitos episodios. Una piba actriz salta de casting en casting hasta que pega una oportunidad en una superproducción, en la debutante argentina Actuate algo, con Bárbara Pombo (ya en la plataforma Contar). Además, termina The Walking Dead: World Beyond (el episodio final sale el 6/12, AMC), inicia la octava de Flash (9/12, Warner Channel) y debuta South Park: Post Covid, el primero de los dos especiales pospandémicos de la clásica saga animada (7/12, Paramount+).

#DeCatálogo Después de calentar la ruta solista a base de simples, Florián soltó su disco debut, X amor, que incluye ocho canciones de temáticas románticas y en el que trabajó junto al productor Mariano Otero. También hay lanzamientos de La Lou (su primer disco, Planes para hoy, pop, bailable y optimista aunque con cierto regusto melancólico), de la debutante Doble Valentina (el álbum Un amoroso asunto, con el trovador mexicano Jósean Log como invitado), de la performer Luszi (su primer disco, Pasó la mañana, con la leyenda Fernando Samalea en baterías) y del cantautor-productor Pablo Caputto (Canciones para volver a vos, su cuarto álbum, que incluye feat de Polo Rojo).



#CualquieraPuedeGooglear Clic en pantalla: “¿Por qué no arman ustedes una banda así yo los vengo a ver?” dijo Dave Grohl flashaendo con el público argentino en la cancha de Vélez, en 2018, y eso disparó In Your Honor, el documental sobre el nacimiento de la banda In Your Honor, dedicada e inspirada en los Foo Fighters. Clic que me gusta el arte: si te va la plástica, podés visitar la muestra del Concurso Nacional de Artes Visuales de la UADE, hasta el 20/12 en UADE Art. Clic festivalíptico: el Festival Guateque anuncia nueva versión con Sara Hebe, Sudor Marika, Miau Trío y UJI Pato Smink entre otrxs, el 18/12 en Club Ferrocarril Roca, Remedios de Escalada.

#HacelaSimple A ver, esas canciones. El guitarrista de Atrás Hay Truenos, Nacho Mases, abrió nuevo proyecto, El Río Nunca Muere, con el simple Va a venir por mí; mientras que el trío patagónico Nunca Fui a Un Parque de Diversiones cortó dos años sin grabar con C.D.G. También sacaron canciones la platense Jazmín Mazzuchelli (No está tan mal), Iris (Senderos mágicos), el trío Anuket (Ansiedad), David Nahón (Misterio) y Odín (Instinto animal).