Desde Roma



Desde el lunes 6 de diciembre y hasta el 15 de enero, a causa del aumento de casos de covid 19 y de la variante Omicron, el gobierno italiano de Mario Draghi, en coordinación con las autoridades sanitarias del país, decidió imponer nuevas medidas de contención. No se ha llegado al cierre de negocios ni de restaurantes, que para los italianos habría sido un drama en pleno período natalicio. Pero los controles sobre la aplicación de las normas estarán a cargo también de la policía y los carabineros y las normas serán más o menos estrictas según el color de la ciudad o de la región a la que pertenece.

Porque el país, como en otros períodos, está dividido por colores. Ninguna región ha llegado aún al color rojo, que sería el más grave por la cantidad de casos de covid, y ni siquiera al color naranja. Pero una región del norte (Friuli Venezia Giulia) y la provincia autónoma de Bolzano (siempre al noreste) son de color amarillo. Por suerte están en color blanco por ahora las restantes 19 regiones, incluída Lacio (la región de Roma), Toscana (la región de Florencia), Veneto (región de Venecia), Campania (región de Nápoles) y Sicilia, entre otras. Pero las cifras cambian día a día.

Tapabocas al aire libre

Hasta ahora era obligatoria la mascarilla sólo en los lugares cerrados, si uno quería comer adentro de un restaurante o ir al cine o al teatro o visitar un museo. Ahora en cambio será también obligatorio usarla al aire libre, en lugares establecidos por cada municipio, como por ejemplo ciertas calles comerciales que estén muy llenas en estos días porque la gente sale a comprar los regalos de Navidad. El uso de la mascarilla al aire libre dependerá de la situación en cada ciudad o región.

Pero la mascarilla no es la única medida. La gente deberá presentar además el Super Green Pass, como han llamado al certificado de la doble vacunación, emitido también para los que han estado enfermos de covid, y que ahora tiene validez de 9 meses y no de un año como antes. Este certificado no lo pueden obtener los que se hacen solo un test rápido o incluso un test molecular, pero nunca fueron vacunados. A estos se les da un certificado provisorio que han llamado solo Green Pass Base. Si se han hecho un test molecular, vale por 72 horas. Si en cambio se han hecho el test rápido vale solo por 48hs.

El súper pase

Ahora el Super Green Pass lo pedirán para entrar a lugares de trabajo, bares, restaurantes, gimnasios, centros comerciales, hoteles, eventos culturales, cines, especialmente en días festivos o pre-festivos. Pero todo depende del color de la región. Si la región está en color naranja o rojo, seguramente sí. No será obligatorio por ahora para las regiones de color amarillo o blanco.

Para subir a los medios de transporte, aviones, trenes, naves, subtes, micros de larga distancia y buses locales, será obligatorio presentar el Super Green Pass o el Green Pass Base.

Multas

La policía y los carabineros ya comenzaron a hacer los primeros controles, colocándose en las paradas de buses y del subte y pidiendo allí el Green Pass a los pasajeros. Y en Roma aplicaron las primeras multas, entre ellas una de 400 euros a un hombre de 50 años que bajaba de un bus y dijo a la policía no tener el Green Pass porque pensaba vacunarse dentro de algunos días.

Pese a que los No Vacs (anti vacunas) han tenido bastante difusión, asociados a la ultraderecha que los usó para boicotear de cualquier modo al gobierno de Draghi, las vacunaciones han aumentado notablemente en los últimos meses. En las últimas dos semanas hubo 390.000 nuevos vacunados.

La situación de Italia

Pero claro, de la nueva variante sudafricana Omicron, poco se sabe y tampoco se sabe cuánto la vacuna puede proteger contra ella. Se dice que Omicron sería mucho más contagiosa que la variante Delta, que acosó a Europa el año pasado y parte de éste, pero menos mortal. De todas maneras hay que subrayar que no hay datos suficientemente probados sobre la nueva variante porque los estudios científicos todavía están a mitad de camino.

Italia, que ha tenido un total de casos de covid registrados que supera los cinco millones, de los cuales 134.195 fallecieron, según el Instituto Superior de Sanidad que lleva el control estadístico, ha conseguido vacunar a 45.779.881 personas de sus casi 60 millones de habitantes. Pero desde hace algunas semanas, cuando llegó el frío invernal, los casos diarios de covid empezaron a aumentar. El 5 de diciembre fueron 15.021, mientras en la misma fecha del año pasado fueron 21.052. La diferencia importante la hicieron los muertos: 662 el 5 de diciembre del año pasado, 43 este año.

Tercera dosis

De todas manera las autoridades decidieron autorizar la tercera dosis de la vacuna anticovid a quien hubiera cumplido ya cinco meses desde la segunda dosis. Hasta hace poco tiempo había que dejar pasar 6 meses para recibir la tercera dosis. Pero ahora los científicos sostienen que después de cinco meses la eficacia de la vacuna baja del 75 por ciento al 44 pero sigue siendo elevada la protección contra enfermedades graves (93 por ciento).

Según el Instituto Superior de Sanidad, este año se ha verificado un aumento de la difusión de la covid en los jóvenes y los niños. Según datos del 2 de diciembre, en la población en edad escolar se ha verificado un aumento de la incidencia de la covid , especialmente en los niños de 6-11 años en los que se ha concentrado casi el 50 por ciento del total de casos diagnosticados en la población de 0-19 años. Esta es una de las razones por la que las autoridades sanitarias han autorizado la vacunación anticovid de niños de 5 a 11 años a partir del 16 de diciembre.