Soledad Ledesma, la mujer de 34 años que denunció por abuso sexual al concejal y presidente del Concejo Deliberante de la capital catamarqueña, Daniel Zelaya (PJ), manifestó su conformidad al enterarse de que ya no presidirá el órgano municipal. La mujer aseguró que su denuncia fue “escuchada” y es por esta razón que el edil dejará ese cargo. La decisión de dejar la presidencia fue anunciada por el propio concejal ayer.

Tras conocer que Zelaya no se presentará nuevamente como candidato a la presidencia del Concejo Deliberante, Ledesma explicó: “Se ve que la denuncia por violación pesa sobre la espalda de Zelaya y las del partido que representa también. Se ve que lo están queriendo hacer a un costado de a poco para sacárselo de encima”, dijo a Catamarca/12.

En tanto, refirió: “Me pone contenta porque Catamarca no hizo oídos sordos a mi denuncia. Está muy presente en la memoria de mucha gente que me escribe y me cuenta”.

Ledesma radicó la denuncia contra el edil en mayo del 2020 en Tucumán, que es la provincia donde ella reside y donde sucedieron los ultrajes, según su denuncia. Sin embargo, la Justicia tucumana decidió no aceptarla y darla por prescripta, ya que habían pasado más de 20 años desde los hechos. Teniendo en cuenta que la nueva legislación vigente obliga a que las causas por abuso sexual sean investigadas y las declara imprescriptibles, la mujer decidió apelar este año la resolución de los jueces y aún espera que se expida la Corte de Justicia de Tucumán al respecto.

“Mi denuncia no fue lograr una condena de cárcel o dinero, siempre lo dije. Fue un acto de sanación que tenía que hacerlo porque si no, no iba a curarme. El hecho de denunciar, publicar en mis redes, dar notas, fue lo liberador y trascendental para mí. Yo fui abusada, la condena no me va a devolver mi integridad y lo que yo ya perdí”, manifestó la mujer.

El recurso de queja presentado ante la Corte de su provincia en julio pasado, aún no fue resuelto. Ledesma explica que “si sale desfavorable, vamos a seguir por la vía judicial hasta donde tengamos que continuar. No voy a claudicar y apelaré también ante la Corte Suprema de la Nación”, aseguró y concluyó: “Dios dirá. Confío mucho en él. Si la Justicia de los hombres no se encarga, la Justicia de Dios lo hará y de a poquito lo estoy viendo. Sigo esperando”.

Zelaya

Sin hacer referencia a la denuncia por abuso sexual agravado que pesa sobre él, Zelaya habló con la prensa ayer y dijo que la decisión de no ser más presidente del CD fue suya, porque “hace tiempo” resolvió no continuar porque cree en “oxigenar a las instituciones”.

El edil dijo además que sólo continuará con su “responsabilidad como concejal del circuito 3”. Su mandato concluye en 2023.

