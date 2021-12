Tras la presentación de la Ley de Presupuesto 2022 que realizaron ayer los miembros del gabinete provincial ante diputados y senadores, surgieron en el recinto algunas preguntas en torno a la falta de personal y de infraestructura en Salud en el interior provincial, a la ausencia una vez más, de una inversión clara y contundente en políticas contra la Violencia de Género, y a una supuesta “subestimación” del proceso inflacionario que podría influir en su ejecución. Llamó la atención también la ausencia de la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, y el detalle de lo que se invertirá en el área.

Una vez concluida la presentación, que duró más de cuatro horas y se realizó de manera mixta, entre presencial y virtual. Salta/12 le consultó a cinco diputados del oficialismo y la oposición sobre sus sensaciones ante lo que será la Ley madre para el 2022 y que deberán debatir en las próximas semanas.

El vicepresidente de la comisión de Hacienda, el oficialista Luis Albeza, destacó el incremento en el gasto previsto para el año entrante “y que se puede constatar en todos los ámbitos como Educación, Salud, Desarrollo”, a la vez que sostuvo que ese aumento también prevé lo que será la inflación, que según detalló el ministro Dib Ashur, está prevista en un 33% anual, “cuando el presupuesto será de un 73% con respecto al año anterior”.

Pero por sobre todas las cosas celebró el crecimiento que se dará en Obras Públicas, que si bien representa el 9% del Presupuesto, en la sumatoria con lo que llegará de Nación, asciende a los $115.000 millones que se destinarán a todo el territorio con distintas obras. Albeza retomó las palabras del ministro de Infraestructura Sergio Camacho para recordar que las obras provinciales no superaban el 3% en anteriores gestiones “y se subejecutaba el 60%”. Mientras que hoy ya se superó en seis veces el monto que se destinaba, “se pasó de $4.000 millones a más de $25.000”, solo desde lo provincial. Y descontando la inflación calculó que el dinero sigue superando en 300% a las anteriores erogaciones, “por cada ladrillo que se ponía en 2019, hoy se ponen tres”.

En el recinto, el integrante del bloque justicialista Sáenz Conducción fue uno de los que le preguntó a Dib Ashur si se había tenido en cuenta la inflación de este año y se preveía lo que será la negociación paritaria a principios del 2022, “porque el gasto total del presupuesto en sueldos de personal supera el 70%”. A lo que el ministro contestó que esperaban alcanzar y superar el índice inflacionario en las negociaciones de febrero, “es un compromiso del gobernador”, declaró.

De todas maneras, el diputado aclaró que “el Presupuesto es eso, es un estimado, es un plan de gobierno con proyecciones a futuro pero que puede llegar a no cumplirse del todo, porque pueden suceder cosas como una pandemia, es una intención de lo que se quiere hacer”. Y aunque consideró que el crecimiento del 4% es “aceptable”, puso en dudas que la inflación se pueda sostener en el 33% previsto, “porque es una variable macroeconómica que depende también de Nación”.

La diputada por San Martín, Gladys Paredes, que llegó esta vez a través de la lista oficialista Gana Salta pero se instaló en un bloque intermedio denominado Más Salta, coincidió con Albeza en la oportunidad que se abre a través de la obra pública que se destinará a través del Presupuesto provincial y el Nacional, así como lo que llegará vía otros compromisos nacionales e internacionales. Y destacó la clara exposición de Camacho al respecto. Pero dijo que aún resta evaluar el detalle “localidad por localidad” de lo que habían solicitado con su bloque.

Donde aún no ve aún un avance importante, y como médica que fue muy crítica de la gestión actual en su momento, es en Salud “me hubiera gustado un poco más de explicación y sobre todo escuchar que llegarán más obras”. Como lo expusieron otros legisladores durante la exposición del ministro Juan José Esteban, Paredes indicó que sobre todo faltan recursos humanos, “es un pendiente del Ministerio para los diferentes Hospitales, al igual que la falta de Estructura Sanitaria, que necesitamos ese cambio y sin embargo no se mencionó”.

La diputada adelantó que ya invitaron al titular de esa cartera a la comisión de Salud para el próximo lunes “para que nos saque muchas dudas que tenemos, porque en todo el interior nos faltan profesionales especialistas”.

Una de las que indagó a los ministros en el recinto, y a la que se sumó Jorgelina “Koky” Juárez, fue Cristina Fiore, quien preguntó porqué, “si es uno de los temas que tanto declaman como en Emergencia”, no figuraban los montos destinados a la prevención y atención en materia de Violencia de Género. Y en las dos o tres áreas que se detallaban, los montos eran irrisorios. A ese señalamiento puntual adhirió Paredes: “ya que es un tema tan importante para la provincia, y sin embargo en los números se evidencia muy poca inversión”. “Estuvo muy bien planteado por las diputadas”, acotó.

Otra representante del interior criticó las mismas falencias en el presupuesto. Para Jorgelina Juárez, la falta de políticas públicas en Salud para el interior son preocupantes, y si bien celebró que se van a realizar importantes inversiones en hospitales cabecera con el San Bernardo, puso el acento en que “siempre son de la capital”, y que por lo tanto “los del interior nos tenemos que movilizar, como toda la vida hacia allí para recibir atención”. A la vez que exigió que se concrete un Plan para garantizar profesionales en algunas áreas como Traumatología y Psiquiatría, entre otras.

“Nos quedamos con sabor a poco”, expresó con respecto al detalle que recibieron del Presupuesto para los oranenses en todos los rubros, “y eso que somos la segunda ciudad más poblada de la provincia”, subrayó sarcásticamente. “Esperábamos que lo recursos sean distribuidos más equitativamente”, añadió.

Para la diputada de Orán, la ausencia de Verónica Figueroa fue muy notoria, “no la escuchamos y no pudimos saber cómo se invertirá en un área tan importante en este contexto de emergencia social en la que vivimos en el Norte provincial”, “fue lamentable que no exponga su plan para departamentos que esperamos saber qué se va a hacer en este marco desesperante”, sentenció. Y adelantó que pedirán que asista a la Cámara “para que nos de las explicaciones que no nos dio hoy”.

En materia de género también apuntó contra la falta de presupuesto específico, y agregó que la Cámara baja ya dio media sanción a un proyecto “para implementar un sistema de prevención de las violencias a través de promotoras territoriales”. “Tenemos números que son dolorosos y como Estado debemos implementar una política pública de prevención para tener presencia en los territorios y de esa manera poder prevenir”, manifestó la legisladora.

También aprovechó para reclamar “la tan ansiada Planta depuradora de líquidos cloacales, que fue una promesa del Fondo de Reparación Histórico y que es la gran deuda para los municipios del interior”. “El ministro (Sergio Camacho), solo se limitó a contestar que espera que entre dentro de lo presupuestado a nivel Nacional, y que fue uno de los pedidos de este gobierno”, explicó Juárez.

Números no creíbles

El representante de la bancada de Salta Independiente, Bernardo Biella, fue muy crítico con los números que dio el ministro de Economía, y puso en dudas tanto los niveles de inflación como el crecimiento previstos. “Todos sabemos que la inflación va a ser mucho más que el 33%”, por lo que supuso que el presupuesto “se quedará corto”. Al igual que el 4% de crecimiento que esgrimió Dib Ashur: “no va a superar el 2,5%, por ende las dos patas principales en las que se basa no son exactas”.

A la vez que alertó que a nivel coparticipación, el gobierno no estaría haciendo las cosas bien, ya que según Biella, “Salta recibe un 35% menos que Jujuy, una provincia que tiene los mismos problemas que los nuestros y eso que tiene un gobernador opositor al gobierno nacional”. “Es un tema que nuestro legisladores deben tocar ahora que va a ingresar el presupuesto nacional”, exclamó.

Coincidió en las previsiones de Turismo y Obras, pero como sus antecesoras criticó la exposición del ministro de Salud en cuanto a las carencias en el interior, a lo que sumó que “habló de lo que se invirtió en las primeras y segunda ola de la pandemia, pero se viene la tercera y estamos flojos”, y reclamó urgentemente la compra de medicamentos para su tratamiento y que estarían en falta, “porque sino después vamos a salir a pagar tres veces lo que sale hoy que no estamos con urgencia”. A la vez que rogó que se profundice la campaña de vacunación, “tenemos la posibilidad histórica de impedir el avance de variantes como la Delta u Omicrom y hay que hacerlo antes de que sea tarde”. También resaltó que no se está invirtiendo lo suficiente en materia de adicciones, “no hay un presupuesto acorde a lo que se necesita para el tratamiento en desintoxicación”.

Por último, destacó como “logrables”, todas las propuestas de Seguridad “como los corredores seguros, la mejora de las cámaras de seguridad, es un diagnóstico posible”.

Un poco más escéptico aún se mostró el referente del bloque Ahora Salta, Roque Cornejo, para quien “fue una presentación muy a grandes rasgos”, con pantallazos de lo que es “para el gobierno”, la lectura de la situación provincial, nacional e internacional. “Lamentablemente no se nos da el tiempo necesario para realizar el análisis de lo que es una ley de leyes”, relató con respecto al poco tiempo que tendrán para analizar la Ley de Presupuesto que presentó el ejecutivo ayer y que el martes muy probablemente ya obtenga media sanción de Diputados. “Tenemos comisiones todo el lunes y el martes ya vamos a tener que dar nuestro visto bueno” detalló.

“Durante la pandemia nos hablaban de un plan post pandemia, y ahora que queremos ver el supuesto plan no tenemos posibilidad de verlo”, le dijo a Salta/12. Temió que al momento de negociar paritarias se marque “lo que es la térmica real, en donde el gobierno prevé una cosa y se choca con otra realidad, porque la gente no llega a fin de mes y seguro van a pedir más”. Y añadió que el ejecutivo provincial “se apoya mucho en lo que puede recibir del gobierno nacional, se nota que tienen mucha expectativa allí, y hay que estar atento a qué tan cierto es todo lo que anuncian”.

Sinceramiento

El ministro Roberto Dib Ashur, reconoció que para el detalle presupuestario en Violencia de Género, deben seguir formando a sus técnicos “para que pueda visibilizar transversalmente lo que se destina en cada área”. Y con respecto a lo detallado puntualmente en las áreas específicas, dijo que allí se enumera solo lo que se destina a través de subsidios y no la totalidad de lo que ejecuta a través de personal y otros ítems.