La interna de la Unión Cívica Radical sumó un nuevo capítulo tras la fractura del bloque de diputados. Esta vez, a través de Twitter. Desde el espacio de Martín Lousteau compararon a Mario Negri con un celular de 1996 y se generó un debate que, tras nuevas chispas, terminó con el tuit eliminado.

"Mientras la sociedad exige y vota nuevos liderazgos unos quieren que la renovación del radicalismo la lidere alguien que es diputado antes de que existan los Startac", publicó la Juventud Radical Evolución en la red social. Los seguidores de Martín Lousteau acompañaron la publicación con una imagen de Negri confrontada a la de un celular viejo, mientras que compararon a Rodrigo De Loredo con un moderno smartphone de 2021. De Loredo es el diputado que el sector díscolo quiere para encabezar la escisión de doce legisladores ante la negativa de Negri a ceder la conducción de la bancada. Por si fuera poco, remarcaron que "Hay renovación, hay proyecto y hay radicalismo, Rodrigo De Loredo".

Los repudios no se hicieron esperar, y hasta un diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, escribió: "Qué pasados. El país no está para esta soberbia desubicada". Por su parte, la diputada Karina Banfi señaló que el tuit implicaba "discriminación por edad" que "nada tiene que ver con debates de ideas y metodología" ni "con los valores radicales".

A su vez, Marcela Campagnoli le señaló a De Loredo que "ganaste una interna provincial, pero la votación fue en el bloque nacional y ahí perdieron. No aceptar la derrota y romper no es democrático". Y Facundo Suárez Lastra tampoco ahorró críticas: "No se necesita mas que ver este twit lamentable para entender que son involución a lo mas primitivo y berreta. Por mas que se autoperciban en la punta tecnológica, son la vuelta a los palos de la época de las cavernas".

El propio Negri se expresó ante un comentario crítico. "Ese es el nivel paupérrimo del debate que tiene una minoría del partido. La mayoría sostenemos las banderas bien altas", apuntó el dirigente cordobés. Al rato, el tuit de la discordia fue borrado.



La interna estalló el lunes, cuando un sector afín a Lousteau rompió el bloque radical en Diputados, con la conducción de De Loredo, yerno de Oscar Aguad. Se trata de un preludio en la pugna por la conducción partidaria. Lousteau aspira a conducir la UCR y lucha con Gerardo Morales por ser el sucesor de Alfredo Cornejo. De hecho, el senador porteño y el gobernador jujeño casi se trenzan a golpes en las últimas horas, cuando se consumó la división del bloque.