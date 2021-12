El flamante secretario de Seguridad Jorge Bortolozzi -y hasta hace sólo unos días uno de los máximos responsables del Servicio Penitenciario- se metió de lleno en la polémica por las reiteradas veces en que narco criminales terminan ordenando delitos desde su celda, y abrió el debate sobre la forma en que deberían estar encerrados. "Sería bueno discutir entre todos si queremos que los presos de alto perfil tengan el mismos encierro que el (líder narco mexicano) Chapo Guzmán en una cárcel norteamericana, con luces prendidas en su celda las 24 horas y el monitoreo permanente sobre cada cosa que hace, lee o escribe". "Discutámoslo -propuso- porque hay derechos que no pueden vulnerarse" afirmó y dejando al pasar otras frases para la polémica: para el Servicio Penitenciario Federal (Guille) Cantero es un preso más", y otra más esclarecedora: "hay preocupación por los teléfonos, pero hay defensores de presos que los visitan hasta tres veces por día, mientras también reciben visitas de familiares y hasta visitas íntimas. ¿Acaso todos estos contactos no pueden también comunicar ciertas órdenes?" se preguntó Bortolozzi.

El funcionario acompañará a Jorge Lagna en la conducción del Ministerio tal vez más problemático, con epicentro en Rosario, pos eso la consulta de este diario se centra en su análisis:

-Es fundamental contar con un nuevo relacionamiento de la autoridad política con los jefes de unidades regionales, sobre todo para atacar el caso particular del delito predatorio que tiene que ver con el hurto, con el arrebato. Pero en el caso de Rosario además tenemos organizaciones criminales con tremenda capacidad económica, con capacidad para reinventarse, para reponer los cuadros, ya sea cuando mueren o cuando son arrestados por otros nuevos, que además están dispuestos a ocupar esos lugares, contando con una preparación importante, con un grado importante de coraje, lamentablemente mal empleado. Sobre todo esto tenemos que trabajar nosotros.

-Cómo piensan hacerlo?

-Creo que lo primero y muy importante es la convocatoria que hizo el gobernador de la provincia Omar Perotti a trabajar con todo el arco político. Así lo manifestó en la reunión con los principales diputados y senadores provinciales, y así lo hará con una convocatoria a los legisladores nacionales recientemente asumidos. El planteo es crear nuevas estructuras en la justicia federal fortaleciéndola en la ciudad Rosario, no solamente con tribunales sino también con una unidad fiscal que realmente se ocupe de las bandas narcocriminales, para las enjuicien y condenen. Hoy se está construyendo en Larrechea, cerca de Coronda un nueva cárcel federal que nos va a ayudar mucho con 465 lugares para internos.

-Cómo plantearon en el Servicio Penitenciario el control sobre los internos de alto perfil?

- En nuestras cárceles hoy estamos contando con la mejor tecnología, la mayor seguridad y la mayor preparación de los celadores que son nuestros elementos humanos. Todo esto para que nos garanticen que esas personas van a estar inhibidas de comunicarse con el exterior, o de organizar como hemos visto últimamente hechos delictivos.

-Es tan difícil evitar comunicaciones desde el interior de la cárcel para asi evitar delitos de alto impacto?

-El teléfono celular es el elemento por el cual la persona ordena y se convierte en el dueño de la vida y de la muerte de la gente . Esto ocurre, pero se eliminó en gran medida pero nosotros por el momento no podemos cercenar el derecho legítimo de la defensa de los internos, que son visitados en algunos casos hasta tres veces por día por los defensores y luego está la familia, familiares que aunque en algunos casos tengan menos visitas autorizadas están y finalmente existe la visita íntima. La pregunta seriamente es , y hay que decir las cosas como son, algunos de estos actores puede transmitir estas órdenes? Entonces no es solo el teléfono, sino que estaríamos hablando de otro tipo de penal ,verdad. Y esto realmente se va hacer en tanto y en cuanto la sociedad, y no solamente la decisión política, la sociedad lo tolere. Me estoy refiriendo a si luego de esta discusión, algún día llegamos a aprobar un lugar de alta seguridad para para presos de alto perfil como el caso emblemático a nivel mundial que son las condiciones de encierro del Chapo Guzmán, en una cárcel estadounidense. Bueno, eso un monitoreo las 24 horas en la celda, con luces encendidas todo el tiempo, con el control a través de cámaras sobre lo que escribe o lo que está leyendo. Esto se podría discutir con diálogo político. Bien, llegamos a este tipo de cárcel, pero le adelanto que nos va a costar mucho encontrar un terreno libre para construirla. Vamos a ver que municipio se ofrece generosamente para hacer un penal así. Y sin dudas también tendrán que opinar jueces, fiscales y defensores, frente a un modelo de cárcel de este tipo.

-En los últimos tiempos hubo en Rosario varias balaceras donde segun investigaciones judiciales, no se detectaron persecuciones activas a los gatilleros. Usted piensa que pudo haber existido complicidad policial frente a los atentados?

-La policía es la solución a la inseguridad, es la principal herramienta, el principal instrumento que tiene el Estado para garantizar la seguridad pública. Nosotros tenemos que reestablecer el vínculo con la policía, con la institución policial. Todo los días me comunicó con los directores de unidades regionales, respetando la vía jerárquica y a la gente de la plana mayor, pero hablo directamente con el director de la unidad o con el segundo a cargo para saber las novedades y las necesidades. Entonces el diálogo con la fuerza es fundamental para el salto de calidad que todos queremos. Cómo yo puedo exigir proximidad a los caminantes, a las patrullas, como voy a pedir que tengan contacto con las instituciones sociales, si como funcionario político no tengo una relación directa con el jefe de unidad, que es el hombre que tiene la representación territorial en las localidades de todo el territorio santafesino, que es el que conoce y debe conocer todo. Esa relación piramidal , que tiene que ser diaria y permanente , es mi primer aporte. Eso es lo que pensamos todos nosotros, la cercanía y la confianza en primer lugar. Ahora bien, aquellas personas que estén de brazos caídos o de mala gana que omiten hacer su trabajo, y están mirando para otro lado, dejando zonas liberadas etcétera, esas personas se identifican y no hay ninguna duda que esas personas no están en condiciones de ser agentes policiales. Esas personas tendrá que ser sometidas a la oficina de control policial y si trabajan para el enemigo dejarán la fuerza.