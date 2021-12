TEATRO

Jinete último reino

Performance-concierto cuyo título designa una zona de investigación audiotextual alrededor del deseo, la represión, la norma, rebeldía subjetiva y la alegría compartida por las subculturas de la noche. María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca trabajan juntos en Madrid desde 2012, centrándose en la idea de audiotexto como confluencia entre poesía, lenguaje, música, arte sonoro y performance. Jinete último reino es un proyecto que comenzaron en enero de 2017, y cuyo Fragmento 3 –el que se presenta hoy en el CCK, con reserva de entradas online a través de su web– es la primera de sus tres obras escénicas: un concierto lírico, una proposición de distorsión, desvío y emociones que hablan de la noche de todo tipo, es decir, de allí donde las cosas cambian de forma para por la mañana no volver a ser igual.

Hoy a las 20.30, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Precoz

Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Casi gemelos, casi enemigos, la madre y el hijo ven sacudido su mundo con la aparición de un hombre que la enamora a ella y a él lo vuelve el cómplice perfecto. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Reposición de la obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, y dirigida por Lorena Vega. Con Julieta Díaz y Tomás Wicz.

Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 a las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $ 1300.

MÚSICA

Segundo

A veintiún años de la edicion original del disco en el que encontró el sonido con el que su nombre de convirtió sinónimo de folktrónica en todo el mundo, Juana Molina acaba de editar –a través de su sello Sonamos– una lujosa e indispensable reendición en vinilo del trabajo con el que logró superar el “fracaso monumental” –así lo considera ella– de Rara, su álbum debut, producido por Gustavo Santaolalla para MCA y luego cajoneado, al punto de que la obligó a volver a la televisón para financiar su carrera musical. Editado en su momento por el sello independiente Frágil Discos, Segundo fue producido por Juana Molina, que lo mezcló junto a John Baxter, mientras que la postproducción está atribuida a Daniel Melero. A diferencia de la versión en vinilo que realizo el sello británico Domino a partir de la edición en CD, esta reedición parte de los archivos originales, y fue producida por Mario Agustín de Jesús González.

Rusia

A cuatro años de Un bosque oscuro, el EP con el que Katya Avila dio comienzo al proyecto musical bautizado como Ninja, finalmente llegó el turno de su debut propiamente dicho. Inspirada por los poemas de Anna Ajmátova y Marina Tsvjetáieva, y con producción musical de Dylan Lerner, Rusia se presenta como un disco conceptual de siete temas, que cuenta con la participación de Lautaro Rico Gómez, Rosalba Mena, Raquel Luco (Media Hermana) y Nina Polverino. Oriunda de la Patagonia, y estudiante de violín desde los 9 años, Avila hizo su camino en la música participando de diversos proyectos y bandas, hasta que dio comienzo a las guitarras distorsionadas, sintetizadores oníricos y beats pop de Ninja, nombre bajo el que también editó en 2019 los singles “Fuego Blanco” y “Galaxia”, este último con Manu Hattom como invitado.

ONLINE

Los enviados

La nueva miniserie codirigida por Juan José Campanella en México, que puede verse desde hoy en Paramount+, tiene que ver y mucho con las cuestiones de la fe. Dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, la rama del Vaticano dedicada a corroborar milagros de posibles santos antes de su canonización, llegan al país norteamericano para encontrarse y observar a un cura que, dicen, ha curado a varios pacientes con serios problemas psiquiátricos. Claro que al llegar al lugar de los hechos el clérigo en cuestión ha desaparecido, punto de partida para la disposición de un entramado narrativo con aires de thriller, potenciado por el descubrimiento de una misteriosa colonia ubicada en las afueras de un pequeño pueblo. Protagonizados por Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez e Irene Azuela, los ocho episodios reflexionan sobre “los dilemas que los sacerdotes sufren respecto a sí mismos y en relación con la sociedad y con la fe”, en palabras del director de El secreto de sus ojos.

And Just Like That…

¿Alguien pidió otra secuela de Sex and the City, una de las series más populares del cambio de milenio? Como fuere, ya están disponibles en HBO Max los dos primeros capítulos, de un total de diez, de este regreso, que promete seguir la vida y la amistad entre Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), ahora con cinco décadas de experiencia de vida acumuladas. La veterana actriz Brenda Vaccaro se suma al reparto como la fiel secretaria del misterioso y súper rico empresario Mr. Big. El productor ejecutivo y realizador de varios episodios Michael Patrick King promete que, por el momento, la nueva saga será apenas un revival acotado, aunque… ¿quién sabe?

CINE

Amor sin barreras

Spielberg lo hizo de nuevo. El primer largometraje musical de su filmografía vuelve a adaptar la célebre obra teatral de Jerome Robbins, Leonard Bernstein y Stephen Sondheim West Side Story –origen del film homónimo de 1961 con Natalie Wood– para coronar un film clásico en sus formas y tiempos narrativos. La historia es bien conocida: como si se tratara de un Romeo y una Julieta modernos, Tony y María se enamoran bailando. Claro que ambos pertenecen a dos mundos étnicos muy distintos, y si hay algo parecido al agua y el aceite en el barrio de Manhattan donde transcurren los hechos es la relación sentimental entre una portorriqueña y un joven blanco como la leche. Los Jets y los Sharks vuelven a enfrentarse en las calles mientras el director de Tiburón logra insuflarle nueva vida a un género muerto y enterrado, el musical de Broadway llevado a la pantalla, más allá de esporádicos (y usualmente aborrecibles) resurrecciones. Las nominaciones a los Oscars seguramente estarán a la orden del día.

Festín de documentales

Con una proyección mañana lunes a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) de La cordillera de los sueños, la última película del chileno Patricio Guzmán, arranca la 9° edición del Fidba, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. El evento tendrá lugar esencialmente de manera online e incluirá una gran cantidad de films sobre lo real que podrán apreciarse hasta el mes de marzo de 2022, con una renovación de títulos semanal. Además de las once secciones competitivas de documentales de todo el mundo, el nuevo Fidba incluirá apartados dedicados a las artes, las revoluciones y el medio ambiente. La programación completa puede consultarse en www.fidba.org/2021/

TV

Perdida

Escondida en la grilla de cable, la señal Atreseries suele ofrecer producciones de interés. Es el caso de este thriller seriado de origen español que sigue los pasos de Antonio Santos, un hombre dispuesto a todo con tal de averiguar qué ocurrió con su hija, desaparecida más de una década atrás, cuando tenía solamente cinco años. Para ello, como quien no quiere la cosa, traslada dos kilos de cocaína pura con la intención de ser detenido y enviado a una prisión colombiana, donde espera poder hallar las primeras pistas para su peligrosa pesquisa. La única pista es un testigo que mencionó un “ojo de mentira” en el rostro del posible secuestrador. Daniel Grao y Carolina Lapausa encabezan el reparto de una historia rodada en locaciones de Valencia y Bogotá y que mezcla el suspenso con el drama carcelario, sin dejar de lado las inevitables escenas de acción. Ana María Orozco, la protagonista de Betty, la fea, aparece en un papel secundario pero de relevancia.

Lunes a las 23.30, por Atreseries.

Rocco Schiavone

Toda recapitulación de la serie protagonizada por Marco Giallini debe comenzar así: basado en el personaje creado por el escritor Antonio Manzini, el subcomisario Schiavone abandona su Roma natal para mudarse al Valle de Aosta. Las razones, como sabe cualquier seguidor, son del orden de lo disciplinario. Mujeriego, peleador y amigo de las zonas grises de la ley, el policía tiene sin embargo un enorme olfato como investigador. En la cuarta temporada, que acaba de debutar en Europa Europa y fue rodada durante la primera ola pandémica, la historia retoma el asesinato de dos hombres, con Rocco debatiéndose entre seguir su carrera o abandonar Italia para siempre.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.