La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se metió de lleno en la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) y manifestó su "indignación y angustia" por las tensiones entre los dos sectores del radicalismo que pujan por los bloques parlamentarios y por la conducción del partido, tras lo cual llamó a los dirigentes radicales a "ponerse de acuerdo" y "dejarse de joder".



"Radicales júntense, déjense de joder. No es tan importante el presidente del bloque", expresó Bullrich el jueves por la noche en declaraciones al canal de cable Todo Noticias (TN).

A su vez, agregó que tiene "una mezcla de indignación y angustia". "Más allá de que nosotros no hayamos entrado en la pelea, para la sociedad hay una pelea que involucra a Juntos por el Cambio", enfatizó.

De esta manera, la exministra de Seguridad se refirió a las tensiones dentro del radicalismo e insistió con que la ruptura le produce "indignación" tanto a ella como a "millones de argentinos".

En este sentido, llamó a "zanjar de una manera razonable las discusiones" porque hay un "compromiso mayor" con la sociedad y sentenció: "La rosca no va, lo que va es la relación con la sociedad".

En otro tramo de la entrevista, la exponente del ala dura de Juntos por el Cambio insistió: "Pónganse de acuerdo y déjense de joder de verdad, que tenemos 10 millones de argentinos que nos votaron".

También consideró que la ruptura "no es adecuada, no es el momento, no pueden hacer esto" e indicó que "tienen que unirse de nuevo, salir todos de esta escena de locura y entrar en una escena de racionalidad".

Asimismo, resaltó que "en la historia del radicalismo hubo 50 presidentes de bloque y nadie se acuerda".

Hacia el final, apuntó contra los líderes de la UCR, a quienes les pidió que "entiendan dónde estamos" y concluyó: "Estamos para ganar el gobierno en 2023".