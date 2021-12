Farmacéuticos de Metán denunciaron a la Secretaría de Desarrollo Social municipal, a cargo de María José Bernis, por la entrega de medicamentos y la acusaron por el manejo de la especialidad que hace desde esta oficina gubernamental. La funcionaria respondió aclarando que gestiona medicamentos para personas que carecen de recursos para comprarlos y consideró que la denuncia está movida por intereses económicos.

En el caso ya intervino la Supervisión de Habilitación y Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos del Ministerio de Salud Pública de Salta, que citó a la funcionaria municipal y le prohibió continuar con esa tarea. En respuesta, Bernis, que concurrió acompañada por el intendente de Metán, José María Issa, informó que tramitará la habilitación de una farmacia social.



Si bien el Colegio de Farmacéuticos de Salta no fue denunciante como organización, su tesorera, Isabel Morales, dijo que están de acuerdo con la denuncia hecha por sus colegas en Metán. "Se suma esto a distintas situaciones que venimos denunciando como Colegio. Donde hay un medicamento debe haber un profesional farmacéutico", afirmó ante la consulta de Salta/12. "Un profesional farmacéutico es el único que debe entregar medicamentos" insistió.

Morales añadió que han detectado el reparto de remedios vía Facebook y afirmó que eso no debe hacerse, porque solo se deben entregar con prescripción médica. Y añadió que para habilitar una farmacia se requiere una autorización de la Supervisión de Habilitación y Fiscalización.

Por su parte, Bernis explicó a Salta/12 que desde su asunción, en marzo de 2021, se abocó a gestionar mediante profesionales médicxs, visitadores y laboratorios, la donación de medicamentos para las personas que carecen de recursos económicos para comprarlos y no acceden a través del hospital público local por falta de estos insumos en ese lugar.

Intereses económicos

La secretaria de Desarrollo Social metanense consideró que detrás de la denuncia "hay un interés económico". "No hay ni siquiera una competencia (con farmacéuticos) porque son personas que no tienen para comprar medicamentos", insistió.

Y recordó que este año, cuando el municipio estaba en zona roja en la pandemia de la covid-19, el hospital local se quedó sin medicamentos y la municipalidad los entregaba a las personas aisladas. "Metán tenía casi 2 mil aislados, cuando daba asistencia no molestaba", recriminó.

También aseguró que viene realizando esa entrega con el requisito de la receta médica, y una certificación de que no hay en existencia en el hospital local y de que el o la peticionante no puede comprarlos. A pesar de eso, "Por ahora, el área de Fiscalización dispuso que no entregue medicamentos", contó la funcionaria. Relató que se presentó esta semana acompañada por el intendente Issa. "También me prohibieron hacer publicaciones de medicamentos en redes sociales, lo hacía antes mediante redes sociales cuando tenía medicamentos que iban a vencer", agregó.

María José Bernis (izquierda).

La funcionaria municipal sostuvo que en la Supervisión de Habilitación y Fiscalización le explicaron que tiene que tener un farmacéutico o una farmacéutica y un espacio para mantener y refrigerar los medicamentos, aclaró que tiene esto último y le falta la asistencia profesional.

A partir de esto, Bernis gestiona con el Hospital Público El Carmen para contar con la ayuda de farmacéuticxs de ese establecimiento y conformar una farmacia social en el municipio. Con ese fin esta semana se reunió con la gerenta del Hospital, Anabella Balbuena. "Momentáneamente vamos a llevar los medicamentos para entregarlos desde la farmacia del Hospital mientras está abierta pero vamos a tratar de solucionar y conseguir la habilitación para una farmacia social", dijo Bernis.



"Pedí los requisitos para la habilitación porque me preocupa dejar desamparada a la gente de Metán. Entre (lunes y martes) siguieron pidiendo medicamentos (al municipio). La gente manifiesta una gran preocupación y tristeza porque está sin tomar el medicamento. Hay personas que vienen de localidades vecinas", lamentó. "Si yo no les doy la medicación no tienen cómo comprarlos. La situación es grave. Hay muchas personas damnificadas", afirmó.

"En el hospital se gestionan medicamentos mediante trámites de pacientes pero a veces demora 3 meses. (Desde la Secretaría de Desarrollo Social) hemos gestionado un botón gástrico ante el Ministerio de Salud. Llegamos a gestionar un medicamento de 200 mil pesos también directamente con el ministro Juan José Esteban", contó Bernis. También dijo que le donaron sillas de ruedas y muletas, y destacó que desde su Secretaría todo el tiempo deben dar soluciones, y que para ese fin tiene un presupuesto de 200 mil pesos, que si tuviera que adaptarse a ese monto no podría dar respuesta a las múltiples necesidades que le llegan, por lo que gestiona los recursos por otras vías.

Ahora, respecto a la denuncia de los farmacéuticos, Bernis señaló que le pusieron "un obstáculo muy grande". Señaló además que "se entrega medicamentos en otros municipios", aunque tal vez no en gran escala y no han tenido este tipo de denuncias.

El Ministerio de Salud Pública no respondió a la consulta sobre este tema.