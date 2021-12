Manolo Santana, una leyenda del tenis español y ganador de cuatro torneos de Grand Slam, falleció hoy a los 83 años en Marbella, ciudad del sur de España en la que estaba radicado.



La noticia del deceso del ex tenista, ganador de Roland Garros en 1961 y 1964, de Wimbledon en 1966 y del US Open en 1965, fue confirmada por el periódico deportivo madrileño Marca y uno de los primeros en reaccionar fue el mallorquín Rafael Nadal, el mejor tenista español de la historia.



"Acabo de recibir la terrible noticia del fallecimiento de nuestro gran Manolo Santana. Como he dicho muchas veces en el pasado: mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos", publicó "Rafa" Nadal en su cuenta de la red social Twitter.

"TeUn saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos. Nunca te olvidaremos", añadió Nadal, ganador de 20 torneos de Grand Slam, 13 de ellos en Roland Garros.Santana, campeón de la Copa Davis con España dos veces, en 1965 y 1967, fue un, torneo perteneciente a las series Masters 1.000 de la ATP, y cuya dirección asumió desde 2002.El ex tenista habíay durante su carrera ganó 20 torneos en el circuito mayor.