El partido contra Huracán tuvo los matices de una final, como se esperaba por estar en juego la clasificación a Copa Sudamericana, y Central no soportó la exigencia. Atrapado en sus nervios, con Emiliano Vecchio desdibujado en mitad de cancha y Marco Ruben sin socio en ataque, Huracán construyó una goleada con la solidez de su juego colectivo y la capacidad de definición de Matías Cóccaro. La derrota dejó a los canayas sin torneo internacional el año que viene, en un cierre de temporada donde el balance tiene saldo con gusto a decepción.

Central creyó que con solo correr mucho podía acorralar a Huracán. El ímpetu del inicio del partido se fue perdiendo y Huracán se adueñó del juego con solo tener mejor disposición táctica. En esos minutos de protagonismo canaya, Infantino, con ángulo cerrado, estrelló un zurdazo en el primer palo al pisar el área chica.

Martínez e Ibáñez chocaron sus cabezas al buscar un centro, el defensor visitante dejó la cancha y cuando el juego de reanudó, la visita tomó el control del juego en su totalidad. Porque Central no tuvo a Vecchio con la pelota, Ruben quedó solo y Lo Celso nunca es solución, ya sea por aporte individual o colectivo. Sin juego de ataque, Central se mostró desorientado y Huracán le marcó un gol con solo tres pases verticales en jugada que nació en los pies del arquero Díaz. Frente al área grande, recibió Cóccaro para un remate al primer palo que pudo tener una mejor respuesta de Romero.

Vecchio no gravito y el equipo lo sintió. Foto: Sebastián Granata.

A pesar de los gritos de Kily González, Central no reaccionó. La necesidad de ganar puso al equipo en estado de nervios. Pero lo peor llegó en el final. Candia recibió pelota sobre el área grande y sacó un disparo cruzado que se le metió a Romero sobre el palo izquierdo. Si bien Vecchio no tomó la conducción del equipo en el complemento, el canaya logró revertir el trámite con los ingresos de Zabala y Martínez Dupuy. Pudo generar jugadas en el área rival y en la segunda aproximación, Martínez Dupuy, con un buen cabezazo sobre el primer palo logró el descuento a falta de media hora de juego.

El gol no trajo al equipo la serenidad esperada. El juego se detenía entre discusiones y Hezze dejó la cancha por golpe de Ávila. Parecía el escenario ideal para ir por la remontada. Pero las jugadas de riesgo no aparecieron y Cóccaro se llevó toda la ilusión de los canayas con un cabezazo en el área chica, sobre el primer palo, para anotar el tercero. Pérez, en el cierre, marcó el cuarto con gambeta y definición en el área grande.

Central se vio superado por los nervios ante el compromiso de ganar para llegar al objetivo. El cierre del año fue el peor de los posibles.

1 Central

Romero

Martínez

Almada

Avila

Blanco

Infantino

Ojeda

Lo Celso

Vecchio

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

4 Huracán

Díaz

Quílez

Moya

Galván

Ibáñez

Cristaldo

Hezze

Acevedo

Candia

Cóccaro

Cabral. DT: Frank Darío Kudelka

Goles: PT: 18m Cóccaro (H) y 45m Candia (H). ST: 14m Martínez Dupuy (C) y 28m Cóccaro (H) y 43m Pérez (H).

Cambios: PT: 15m Pérez por Ibáñez (H). ST: Desde el inicio Martínez Dupuy por Gamba y Zabala por Lo Celso (C), 13m Henríquez por Cristaldo (R), 24m Grimi por Cabral, Mercado por Acevedo y Núñez por Candia (H), 29m Marinelli por Infantino y Luciano Ferreyra por Martínez (C) y 41 Caraglio por Almada (C).

Árbitro: Darío Herrera

Cancha: Central

Expulsado: ST: 19m Hezze (H)