“La idea anunciarlo antes de navidad así que calculamos que esta semana será el anuncio por parte del Gobierno”, dijo la titular de la ANSES, Fernanda Raverta. “Es un momento importante para que los jubilados y jubiladas tengan un reconocimiento por parte del gobierno por todo el esfuerzo que hicieron. En función de eso, aquellos jubilados que tengan menos ingresos, en modo adicional tendrán un bono”., dijo.

“Será un bono de un poco más de cinco mil pesos. La idea es que lo tengan los jubilados que menos ingresos tienen. Serán arriba de cuatro millones y medio de jubilados los que lo recibirán”, dijo la funcionaria a Radio 10.

“Eran mujeres que no podían acceder a una jubilación. Fue sumamente hermoso poder lograr que tantas mujeres se jubilaran. Empezamos a ver qué pasaba con los varones, había muchos varones que ya habían aportado 30 años de trabajo que no le debían nada al estado y que no podían acceder a la jubilación ya que no les daba la edad para jubilarse. Ahí con un decreto de necesidad y urgencia, se construyó una política para los hombres que tienen los 30 años de aporte pero que no les alcanza la edad, puedan jubilarse”, dijo sobre las nuevas medidas que tomó el Gobierno para facilitar el beneficio de la jubilación. Y agregó: “Encontramos más de 27 mil varones que cumplían con la cantidad de aportes, la mayoría despedidos en el gobierno anterior, que gracias a un DNU del presidente pudieron acceder a una jubilación anticipada."