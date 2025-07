La Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que limpie el Lago Soldati. Es en el marco de una larga causa judicial impulsada por vecinos y vecinas del barrio Los Piletones y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, que vienen denunciando que la contaminación del lugar genera una "amenaza concreta para la salud de las personas". La situación empeora porque la red cloacal del barrio todavía no fue puesta en funcionamiento por AySA, por lo que el fallo insta al GCBA a que arbitre las medidas para que las viviendas sean conectadas a la red.

Aunque la causa por el saneamiento del Lago Soldati ya tiene más de diez años de historia, la cuestión recrudeció a mediados de mayo de este año en el marco de la seguidilla de fuertes tormentas que llegaron a inundar a las viviendas y vehículos del barrio con el agua sucia del lago. Entonces, el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del MPD, volvió a pedir el "dictado urgente" de una medida cautelar con una serie de medidas en torno al tema.

La respuesta llegó ahora por parte de la jueza Elena Liberatori, del Juzgado N°4 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. En primer lugar, la magistrada indicó que, pese a constatar que el GCBA está haciendo algunas obras en el marco de la Dirección General del Sistema Pluvial, dichas mejoras "no han podido evitar los desbordes del lago registrados en el mes de mayo, con el riesgo sanitario que ello implica, toda vez que se trata de agua contaminada". Así, consideró que las inundaciones "dan cuenta de que existen altísimas probabilidades de que el derecho a gozar de un ambiente sano, de un hábitat adecuado y a la salud se encuentren severamente afectados".

Por todo esto ordenó al GCBA cuatro medidas concretas con respecto al saneamiento y a la situación de la red cloacal del barrio. La más destacada es la que hace al estado en sí del lago e insta al Gobierno a realizar la limpieza del lugar para "remover residuos flotantes y toda clase de materiales que afecten la calidad del agua y la salubridad del entorno". La resolución apunta, además, que se deberá "reiterar periódicamente dicha limpieza" teniendo en cuenta "los grados de contaminación" de cada sector.

En un segundo punto, la jueza ordena adoptar medidas complementarias a la limpieza para "evitar que la población del barrio entre en contacto con el agua contaminada y su entorno inmediato", siguiendo lo indicado por el dictamen de la asesoría tutelar que intervino la causa y que recomendó, entre otros puntos, "cercar el lago para evitar su acceso y que se arrojen objetos, poner cartelería de la peligrosidad a la salud que implica bañarse en el Lago, tomar agua del mismo y/o arrojar basura, brindando capacitaciones a los vecinos/as". En ese dictamen la asesoría subraya su "máxima preocupación" por el estado del lago y señala que en él "se observan animales muertos", aunque la principal fuente contaminante siguen siendo los desechos cloacales que van a parar al agua.

Liberatori destaca en este sentido que la situación del sistema cloacal de Los Piletones "gravita de modo relevante y con un impacto negativo en lo que a la contaminación del Lago Soldati refiere", particularmente por el hecho "de que la red no se haya puesto en servicio". Desde el MPD explican en este punto que la conexión de la red general de AySA con la red interna del barrio realizada por el GCBA nunca se puso en servicio, por lo que "los residuos cloacales no tienen un punto de vuelco", es decir que no tienen adonde ir y terminan en el lago. El propio Gobierno porteño reconoció en el expediente que eso no está operativo, pero porque AySA no recepcionó en sus estaciones de bombeo al sistema cloacal interno del barrio.

Esos trabajos se enmarcaban en la megaobra del Sistema Riachuelo --que el Gobierno nacional dijo haber finalizado el mes pasado luego de casi un año frenada--, que permitiría el vuelco de los residuos cloacales de ese y otros barrios porteños a la nueva red construida por AySA en la zona sur de la ciudad. Sin jurisdicción para ordenar medidas a nivel nacional, la jueza porteña sí instó al GCBA a que arbitre con la empresa estatal "las medidas conducentes a fin de obtener la recepción de la nueva red cloacal" y "presentar un cronograma acerca de su efectiva puesta en funcionamiento", informando los avances en el expediente.

En un cuarto y último punto, Liberatori ordenó al Gobierno porteño implementar e informar acciones "a fin de dar respuesta a eventos climáticos fortuitos a efectos de evitar futuros desbordes del lago", como los que ocurrieron en mayo. Del mismo modo deberá asegurar una vía de comunicación directa y efectiva para que las personas que habitan en el barrio puedan realizar reclamos y reportes ante eventos de este tipo.

La situación habitacional de Los Piletones es crítica más allá del lago. Sus vecinos y vecinas vienen reclamando desde hace años por la urgente urbanización del barrio, pedido por el que ya presentaron diversos proyectos en la Legislatura porteña. El último fue ingresado en 2023 y nunca fue debatido, y preveía la implementación de un plan de integración con apertura de calles, acceso a la vivienda y a los servicios públicos, además de un plan de manejo ambiental del lago. A diferencia de otros barrios populares de la Ciudad, Los Piletones no cuenta con una ley propia de urbanización, por lo que los trabajos están a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur.