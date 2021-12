La UEFA hizo un papelón este lunes: realizó el sorteo de los cruces en la Champions League para los octavos de final, pero advirtió que se había cometido un error el procedimiento y tuvo que repetirlo. El cuadro de la próxima instancia de la competencia se definió horas más tarde en un segundo sorteo.

"A raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que da instrucciones a los oficiales sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como consecuencia de ello, el sorteo ha sido declarado nulo y será repetido en su totalidad a las 15:00 HEC (las 11 de Argentina)", informó la organización del torneo a través de las redes sociales.

Poco antes del anuncio de la entidad, el Atlético de Madrid había expresado públicamente su disconformidad por la manera en la que se había desarrollado el sorteo. "Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League", publicó el Atlético en su cuenta de Twitter. En primera instancia, el conjunto dirigido por Diego Simeone había quedado emparejado con el Bayern Múnich, uno de los rivales más temidos de los octavos.

El error más evidente se produjo cuando salió la bolilla del Atlético de Madrid y los anfitriones explicaron que no podía ser rival de Liverpool, por haber sido rival en la fase de grupos, y ni el Manchester United, equipo que sí debía estar entre los posibles adversarios. Sin el Manchester, la fortuna determinó que el rival sería el Bayern, lo que despertó el enojo de los españoles. Otras fallas del sistema se dio cuando salió la bolilla del Villarreral y entre los posibles rivales se incluyó al Manchester United, que era de su mismo grupo y, por lo tanto, no podía estar entre los elegibles. Lo mismo ocurrió con el Liverpool, donde figuraba el Atlético, que por las mismas razones no podía estar.

Los duelos de ida de los octavos de final de la Champions League se disputarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero de 2022, mientras que las revanchas serán los días 9, 10, 15 y 16 de marzo.



En el sorteo realizado por la mañana, el PSG de Lionel Messi había quedado emparejado con el Manchester United de Cristiano Ronaldo, en el que era el partido más atractivo para los octavos de final. El sorteo definitivo determinó que el conjunto parisino tendrá que enfrentar al Real Madrid.