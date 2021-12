Un joven denunció haber sido golpeado por personal de seguridad de Mandarine Park este sábado a la madrugada, en una fiesta que también fue cuestionada en las redes sociales por escasez de agua y episodios de deshidratación.

Según contó David en una publicación de Instagram, los hechos ocurrieron este sábado en un evento en el que tocó el DJ Boris Brejcha.

Alrededor de las 4 de la mañana, "por la acumulación de gente que había", el joven sintió que comenzaba a faltarle el aire y le pidió a sus amigos que lo acompañaran al baño, "que se encontraba en la parte de atrás de la zona VIP del lugar".

Sus compañeros, luego de ver que se encontraba mejor y asistirlo con una botella de agua, volvieron al sector del escenario, donde tocaba el DJ. "Yo les dije que iba al baño y después regresaba" pero "al salir del baño comenzó la peor noche de mi vida", lamentó.

Fue entonces que "una persona de seguridad del evento me dijo que me tenía que ir. Yo me rehúso y le pregunto por qué y automáticamente se acercan cuatro hombres más de seguridad y estos animales comenzaron a prepotearme y a empujarme", recordó.

"Con el cinto me ataron los pies y con precintos me ataron ambos manos. Sin poder defenderme, me empezaron a golpear en el piso hasta dejarme casi inconciente", detalló el joven, quien acompañó su relato con un video en el que mostró su rostro lastimado, consecuencia de la golpiza.

“Hago este video para que vean cómo me dejaron estos animales. La verdad, me duele todo, tengo golpes en todo el cuerpo. Seguramente esto le pasó a más personas. Ayudenmé a que esto se haga viral y que no pase de nuevo", solicitó.

Según relató su abogado, Diego Pachao, tras la golpiza David fue sacado por el personal de seguridad por una puerta de atrás.

"Le dieron un vaso de agua, le tomaron la presión y le dijeron que estaba bien y que se fuera", dijo el letrado a C5N. Recién dos horas después, cuando terminó el evento, pudo reencontrarse con sus amigos: "A David le sacaron el teléfono, no podía comunicarse con nadie. Él fue hasta el auto con el que habían llegado al lugar, y ahí es donde lo encuentran sus amigos, tirado sobre el capó, en estado de shock".

"Cuando se encontraron con el chico, fueron a la entrada del establecimiento a pedir explicaciones y recibieron burlas, les cerraron las puertas, nadie les quería hablar, no querían traer a ningún encargado", aseguró el abogado, quien hasta la fecha tampoco recibió comunicación alguna por parte de la empresa.

"Ahí David reconoció a 4, hay una quinta persona que todavía no pudieron identificar. Estamos esperando que la fiscalía ordene medidas para empezar a revisar las cámaras de seguridad. También pedimos que la empresa de seguridad aporte la nómina completa del personal para hacer una rueda de reconocimiento", agregó.

El joven, finalmente, fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández, luego de un llamado que hicieron sus amigos. Actualmente, se encuentra en buen estado de salud "pero tiene mucho miedo, no se anima a salir a la calle", dijo su abogado.

"No puede ser que no hayan aprendido nada de Time Warp"

El evento de este sábado fue cuestionado también por episodios de deshidratación, dado que según denunciaron algunos asistentes "dejaron de vender agua antes de que terminara la fiesta".

La organización inclusive fue comparada con la de Time Warp, la tragedia producida en la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril de 2016 en Costa Salguero, cuando 5 personas murieron y decenas debieron ser hospitalizadas.

"Ayer en Mandarine, en un evento masivo, dejaron de vender agua antes de que terminara la fiesta. No había canillas y en el punto de hidratación solo te dejaban tomar un vaso chiquito. Cuando les dijimos que había gente que se podía morir nos respondieron 'problema del dueño'", aseguró una joven en Twitter.



"Justo cuando nos estábamos peleando por eso, apareció uno del staff a pedir agua porque un pibe se había desmayado (por falta de hidratación, obvio). El que se encargaba de darte agua no lo dejó llenar la botella para llevarle al pibe. Literalmente preferían que se muriera ahí", lamentó indignada. "Obviamente esto va a ser denunciado. No puede ser que no hayan aprendido nada de Time Warp. Son nefastos los de Mandarine Park", añadió la joven.

"Los que no aprenden más son los de Mandarine Park Argentina, dejaron a uno al borde de la muerte por una paliza y la falta de agua antes de que terminara la fiesta van bien, arrancaron con todo la post-pandemia", escribió otra joven, también en Twitter.