El gobierno de Países Bajos anunció este martes el cierre de las escuelas primarias a partir de la próxima semana y la extensión de las actuales restricciones sanitarias hasta el 14 de enero, con el objetivo de contener la propagación de la variante Ómicron de coronavirus.



Los colegios cerrarán a partir del 20 de diciembre, una semana antes del inicio de las vacaciones de Navidad, dado que los niños, entre los que se registran las mayores tasas de Covid-19, podrían contagiar a sus familiares adultos. Así lo explicó el primer ministro, Mark Rutte.



"Evidentemente, no es el mensaje feliz que esperábamos en vísperas de la Navidad, pero no es una sorpresa", afirmó el premier neerlandés, quien agregó que "no podemos ignorar la señal sobre la variante de Ómicron".



Además, el gobierno ampliará las actuales restricciones sanitarias hasta el 14 de enero, por lo que comercios, bares y restaurantes no esenciales deberán mantenerse cerrados entre las 17 y las 5. A su vez, solo se podrán tener cuatro invitados en casa.



La variante Ómicron del coronavirus fue hallada por primera vez a principios de noviembre en Sudáfrica y al jueves pasado ya estaba presente en 63 países. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta mutación parece propagarse más que la Delta.