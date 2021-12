El jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo este martes que "es una responsabilidad del Estado provincial formar de modo correcto a los policías", no solo en el uso de armas sino en cuanto a perspectiva de derechos humanos, al referirse al asesinato de Luciano Olivera por parte de un agente policial en la localidad balnearia de Miramar.



"Siempre hemos condenamos la violencia institucional", dijo el funcionario bonaerense en declaraciones a AM990, al referirse al asesinato del joven de 16 años ocurrido en la madrugada del último viernes.



Para Bianco, lo que pasó "es claramente una situación de mala praxis de un policía en particular, pero eso lo tiene que determinar la Justicia".



"El ministro (de Seguridad) Sergio Berni tomó todas las medidas que correspondían. El policía fue apartado de la fuerza y apresado por sus propios compañeros. Nosotros, en primer lugar, lamentamos el hecho, nos solidarizamos con su familia, la acompañamos", agregó.



En ese marco, enfatizo que el gobernador Axel Kicillof "fue claro cuando les dijo a todos los cadetes que ayer juraban la bandera que hay que hacer cumplir la ley siempre dentro de la ley".



"Es un mensaje muy potente que se baja a la fuerza. Nosotros estamos actuando, reforzando la formación, estamos lanzando carreras universitarias, estamos extendiendo los tiempos de formación, creando por ejemplo algo que no se puede entender que no existía, que es una escuela de manejo de armas", aseveró.



Señaló que "es una responsabilidad del Estado provincial formar de modo correcto a los policías, no solo en cuestiones prácticas como el manejo de un arma sino también en los derechos humanos, que es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires".



Por el asesinato del joven se encuentra detenido el policía Maximiliano González (25), quien está acusado de haberle disparado un tiro en el pecho durante un supuesto operativo de control realizado el pasado viernes en Miramar, cuando Luciano se trasladaba en moto por Miramar.