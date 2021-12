Allegados de Jorge Sebastián Simón --el joven de 19 años que murió en Tandil tras ser atropellado por un funcionario municipal que se dio a la fuga-- realizan un acampe para pedir Justicia en la explanada de la Municipalidad. Será "hasta que Luciano Jaureguiber" vaya preso, anuncia con la voz entrecortada el papá del joven. Tomaron esta medida junto con el movimiento 1º de Octubre. Acusan de "encubrimiento e impunidad" al gobierno municipal. Este martes el intendente Miguel Lunghi (UCR) dio una conferencia de prensa. "Mi gobierno no ha encubierto absolutamente nada", aseguró.

La movilización del lunes

Como otros días de la semana pasada, el lunes la comunidad se movilizó para pedir la detención de Jaureguiber (exdirector de Espacios Verdes) y además manifestó su malestar por una publicación de El Eco que revelaba elementos de la causa, como llamadas telefónicas entre el imputado y Roberto Pérez, chofer del intendente, horas después del hecho y antes de que el acusado se presentara en sede policial. "Te vamos a acompañar", publica el medio que Pérez dijo. Ante el fiscal él argumentó que ofreció su ayuda a título personal, a la vez que aclaró que le recomendó que se pusiera a disposición de las autoridades.

Durante la manifestación algunas personas derribaron las vallas de contención que rodeaban a la Municipalidad y la Policía reprimió con golpes y gas pimienta. Dos mujeres fueron detenidas. Las liberaron luego de unas horas. "Nunca tuve a la Policía tan cerca. Ver cómo los hombres les pegaban a las mujeres me dio impotencia y bronca. Eran muchísimos policías (200 según la prensa); hay todavía. Ni que fuéramos criminales y fuéramos a prender fuego la ciudad", dice a Página/12 Marcelino, el papá de Sebastián. "Lo de Sebastián fue el domingo 6 y no pasa nada. Si hubiera sido yo ya estaría preso. Como no entiendo nada de leyes... voy sin abogado, me meten preso de una. Nosotros no entendemos nada. Cada vez menos. Hoy estuvimos hablando con un abogado que nos va a representar", agrega el hombre. Los representantes legales de la familia serán Marcelo y Gastón Argerich, cuenta.

Griselda Altamirano, integrante de 1º de octubre, agrega que las cámaras municipales que tenían que registrar el episodio "no funcionaban". "El video que toma el momento en que Sebastián es asesinado es de una cámara privada", señala. "Este crimen se está tapando porque se trata de un chico pobre de uno de los barrios más pobres de Tandil, en contraposición con un funcionario del gobierno de Cambiemos a nivel local", sentencia. El movimiento pide "la renuncia del intendente y de todo su gabinete".

El lunes, el bloque de concejales del Frente de Todos presentó una comunicación solicitando el apartamiento de Pérez, cuyo rol es el de "coordinador técnico operativo afectado a la secretaría privada del intendente". Este martes la familia del chico fue recibida por concejales de la comisión de Derechos Humanos. "El radicalismo y el PRO se niegan a firmar un pedido de informe y de renuncia (de Pérez)", protesta Altamirano.

La investigación

El fiscal Damián Borean, a cargo de la UFI N° 12 del departamento judicial de Azul, pidió el lunes 6 la detención de Jaureguiber. La jueza Stella Maris Aracil, del Juzgado de Garantías Nº 2, la ordenó el viernes por la mañana. La orden no puede hacerse efectiva hasta que quede firme la negativa a la eximición que presentó Luciano Tumini, abogado defensor del exfuncionario. La que debe resolver ahora es la Cámara de Apelaciones de Azul. Jaureguiber no puede salir del país. Altamirano detalla que la Cámara tiene entre 15 y 30 días para dar respuesta, "plazo que podría extenderse por la feria judicial". La Fiscalía de Delitos Especiales a cargo de José Ignacio Calonge continuará con la causa e investigará también el encubrimiento denunciado.

Qué dijo el intendente

En la conferencia de prensa de este martes, el intendente sostuvo: "El que produce esta tragedia es un funcionario político que, no tengo por qué negarlo, yo lo aprecio. Mi gobierno no ha encubierto absolutamente nada. A mis funcionarios los hago trabajar y se preocupan por Tandil pero existe en mí un aprecio y un afecto". Contó que había conversado con Pérez el domingo, quien le contó del llamado de Jaureguiber. "Le pedí que fuera a la Policía y se presentara", dijo, y agregó que la situación quedó expuesta en la declaración testimonial de Pérez y en los mensajes de WhatsApp que mostró a la Justicia. Dijo que su chofer acudió al llamado del acusado "como un amigo". "A los amigos cuando ocurre algo muy grave no se los deja de ver ni se deja de estar cerca", argumentó. Denunció intereses políticos de la agrupación 1º de Octubre y añadió que la comuna entregó "todo lo de las cámaras" que le fue solicitado.

"En ningún momento manifestó que Jaureguiber cometió un acto criminal. No cuestionó su falta de ética ni moral ni el abandono de persona", critica Altamirano. Marcelino --quien ahora recuerda a su hijo, el menor de ocho hermanos, como "un vaguito hermoso"-- estaba molesto con el discurso de Lunghi. Puntualmente con las declaraciones que aludían a la amistad. "Para nosotros es una desilusión. Tendría que haber actuado de otra forma", opina. Días atrás tuvo un encuentro con el intendente. "Nos dijo que estaba con nosotros; que había despedido a su empleado. Que los empleados trabajan hasta cierta hora y después son personas comunes. Pero sabiendo que son todos amigos... es raro que no sepas lo que hacen tus amigos. De política no entiendo ni quiero entender. El apoyo lo tengo de los medios y la gente común", expresa. Sólo quiere que el exfuncionario vaya preso, que el caso "no quede impune", para así "aliviar el corazón" de sus otros hijos.