Un posible brote de la variante Ómicron de coronavirus en la ciudad de Córdoba mantiene en alerta a las autoridades sanitarias locales. Al menos 90 casos ya fueron confirmados y otras 800 personas permanecen aisladas por esta situación que se habría originado en fiestas de egresados de cuatro colegios.

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, dejó entrever que hay muchas posibilidades de que los contagios correspondan a la variante originada en África.

"Solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron", expresó el funcionario.

Cardozo admitió que la situación "asusta" al señalar que se generaron los 90 casos en pocas horas, mientras sostuvo que esa velocidad no existía con la variante Delta.

"Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no habíamos visto con Delta", advirtió el ministro.

De acuerdo a la información trascendida, el nuevo brote se habría originado por una joven que regresó al país desde Estados Unidos y es hermana de uno de los alumnos que hacía su colación y egreso del secundario.

Ante esta situación, el funcionario cordobés pidió que “para todos los que ingresen al país se aplique un aislamiento de cuatro días” (el protocolo actual solo lo establece para los viajeros provenientes de África) y recordó que “los casos se positivizan cuando arribaron al país con test de PCR negativos de no más de 72 horas”.

Finalmente, Cardozo hizo hincapié en la necesidad de que los habitantes completen el esquema de vacunación, y aseguró que hay suficiente stock de dosis.

El comunicado de las instituciones educativas

Dos de los cuatro colegios involucrados confirmaron tener varios contagios dentro del alumnado. Un tercero se desligó la responsabilidad y relativizó el brote, mientras que el restante no se refirió al tema.

Desde el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, institución que organizó la ceremonia, enviaron un comunicado a las familias. “Hemos recibido, desde la noche de ayer y durante el día de hoy, la confirmación de casos positivos de covid-19 de algunos alumnos, familiares y docentes”, explicaron.

En tanto, el lunes por la tarde, familias del San Ramón Nonato recibieron la confirmación de que se detectó al menos un caso de coronavirus entre el alumnado. Según explicaron desde la comunidad educativa, una estudiante asistió a un “after” de “Las Esclavas”.

Mientras estas dos instituciones suspendieron las actividades de fin de ciclo, desde la Escuela Pías informaron al medio La Voz de Córdoba que “hay contagios", pero las actividades siguen como si nada.

“No existe ningún ‘brote’ en la escuela. Los contactos, hasta ahora, son identificables y provienen de la fiesta mencionada. Por esto, el colegio, tomando los recaudos necesarios, continúa con sus actividades de cierre del año lectivo según se comunicó oportunamente”, expresaron en un comunicado.

Los primeros casos

Durante el pasado fin de semana, se detectaron los primeros casos de la variante Ómicron en la Provincia en cuatro personas residentes en Colonia Caroya. Se trata de un viajero proveniente de Dubai y tres de sus contactos estrechos.

El hombre, que viajó de Emiratos Árabes Unidos, arribó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, el 2 de diciembre, con test negativo y dos dosis de vacunas.

Pocos días después, y ya de visita en la provincia de Córdoba, comenzó a sentirse mal. "Una vez en la provincia, el sábado 4 presentó síntomas compatibles con covid-19, por lo que se efectuó un test rápido, cuyo resultado fue positivo", explicaron desde el Ministerio de Salud.

La confirmación del resultado positivo de la PCR por parte del Laboratorio Central se efectuó el martes 7 y no resultó compatible con las principales variantes de circulación en Córdoba (Delta, Manaos y Andina), por lo que se efectuó una secuenciación parcial, que permitió inferir un probable caso de variante Ómicron.

Al ser el primer caso de un viajero en Córdoba con nexo epidemiológico vinculado a esta nueva variante, la muestra fue enviada al Instituto Malbrán para la secuenciación total del genoma viral, cuya confirmación fue comunicada el domingo.