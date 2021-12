Nuevamente el Ejecutivo municipal de la ciudad de Salta decidió echar mano en su gabinete y renovar aires esperando el año que viene, aunque algunos son nuevos viejos, tanto Bettina Romero, como su jefa de Gabinete, Agustina Gallo, aseguraron que lo hacían “para brindar un mejor servicio público”, y que no son un simple relleno sino que coinciden en los proyectos que tienen. “Nos une el amor por Salta”, expresó la intendenta.

Asumieron tres nuevos secretarios, Silvia Varg será la titular de Desarrollo Humano ocupando el lugar de Santiago Lynch. La ex diputada romerista cumplió su mandato en la Legislatura hace apenas unas semanas y pasó por la municipalidad de Salta cuando fue directora del Área de la Mujer durante la gestión de Miguel Isa.

En Servicios Públicos y Ambiente llega, como en su momento Juan Manuel Pulleiro durante la gestión municipal de Gustavo Sáenz, otro ex jefe del Ejército, Mariano Castelli, en reemplazo de Federico Casas, quien a su vez había ocupado el lugar de Aroldo Tonini a mediados de este año. Mientras que Guadalupe Blanco asumió como presidenta del Ente de Desarrollo Económico, sustituyendo a Pablo Santoro.

Entre los que vuelven a la gestión Romero son Nicolás Kripper, que en agosto pasado dejó el área de Protección Ciudadana para reemplazar a Frida Fonseca en el Concejo Deliberante y así realizar un enroque, ya que la hasta ese momento edil, pasó a la Secretaría de Gobierno. Esta vez, su rol en el Ejecutivo será el de coordinador de Ambiente, Espacios Verdes y Alumbrado.

Aroldo Tonini ocupará otra coordinación, la de Acción Territorial. El ex secretario de Servicios Públicos y Ambiente renunció en mayo pasado tras contraer covid-19 y luego anunció su candidatura a concejal, lugar al que no accedió por la magra cantidad de votos que obtuvo la lista que integraba, en la que acompañaba a la sí electa concejala Soledad Gramajo.

Otro ex concejal que se suma a la lista de funcionarios del gobierno municipal, junto a Jorge Altamirano, Frida Fonseca y Susana Pontussi, es Rául Córdoba, quien asumió como subsecretario de Seguridad y Educación Vial.

Uno que ya venía cumpliendo ese rol pero sin designación es el artista Roly Arias, quien ayer asumió finalmente como subsecretario de Cultura. Napoleón Gambetta será el subsecretario de Modernización y Gestión Operativa, y Emilia Sanin, subsecretaria de Gestión.

También se sumaron Guillermo Benítez, en la Subsecretaría de Renovación Urbana; Juan Carlos Segura, como subsecretario de Obras Públicas, y Mirta Borquez, como subsecretaria de Capacitación y Formación municipal.

“Creemos que los cambios siempre son positivos, porque tienen que ver con refrescar el gabinete y sobre todo en áreas muy sensibles”, contestó a Salta/12 la jefa de Gabinete, Agustina Gallo, ante la pregunta de este medio sobre los motivos de tantos cambios en los primeros dos años.

Para la funcionaria, ameritaba hacer cambios en áreas como las de Desarrollo Humano luego del desgaste que significó la situación social de vulnerabilidad que dejó la pandemia de coronavirus, y “tener un plan de desarrollo mucho mayor y con más presencia y nuevos programas”. Y para el cargo confió en que Silvia Varg, por su historia de militancia y su lucha por los derecho de las mujeres, era la indicada.

Con respecto a los salientes, dijo que no tenían reproches contra ellos y que seguirían trabajando en la gestión, “Santiago Lynch y Federico casas son personas del bettinismo desde hace mucho tiempo”. “Pero pasaron dos años y no está mal repensar, reorganizar y refrescar”, añadió.

Gallo sostuvo que la única Coordinación que se creó en la estructura municipal es la de Aroldo Tonini, “el resto ya existían dentro de las secretarías pero sin personas que ocupen ese cargo”, explicó, como el caso de Roly Arias, que venía ejerciendo el rol de subsecretario de Cultura desde hace rato “pero sin ser nombrado como tal”.

Con respecto a Kripper, acotó que Espacio Público y Ambiente “es enorme” y si bien ya contaba con distintas áreas, necesitaba alguien más con su conocimiento y que se encargará de Alumbrado Público y Espacios Verdes, “es una forma de ordenar esa Secretaría que es muy grande”.

Sin embargo, la jefa de Gabinete asumió las críticas que reciben de quienes señalan que todos los que no accedieron o quedaron fuera de algún otro tipo de cargos, vuelven a la función pública ejecutiva, al considerar que “el proyecto político municipal no está exento de todos los proyectos políticos”, y que esas dos personas, como muchos más, son parte fundamental del de Bettina Romero, “es lo mismo que sucede en todos los proyectos con su gente de confianza y que se necesita cerca”. “Son gente del círculo chico de Bettina de hace muchísimos años y no es un reciclado”, sentenció.

Sobre Castelli y Blanco, subrayó que son dos figuras nuevas que se suman desde afuera, “no habían estado nunca ni en ningún cargo público, que es la contracara de Tonini y Kripper”. Y con respecto al ex concejal Raúl Córdoba, expresó que si bien muchas veces fue muy crítico con la gestión “siempre trabajó por la movilidad ciudadana y es una persona intachable en lo que hace a la seguridad vial”.

Por último, contó que Susana Pontussi seguirá de interventora de Espacios Públicos debido a que “hay un proceso largo de investigación que se viene llevando adelante con todos los sumarios a los 40 inspectores”. “Es un área que todavía se está reformulando porque ha sido muy cuestionada no solamente en esta gestión, sino que viene de años”, culminó.

Desde la municipalidad resaltaron que con los cambios en el gabinete se garantiza la paridad de género, con 9 funcionarios varones y 9 mujeres, “así se cumple la palabra de Bettina Romero de darle protagonismo en la política a las mujeres”, sostuvieron desde el área de prensa.