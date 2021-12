El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó el primer caso positivo por la variante Ómicron en la provincia. Se trata de una mujer de 40 años que regresó de un viaje a Estados Unidos y tenía aplicadas tres dosis de la vacuna anticovid, la última hace menos de dos semanas. La cartera sanitaria santafecina indicó la mujer cursa la enfermedad en su domicilio y hay 22 personas aisladas por el caso.

El caso fue detectado el 8 de diciembre, dos días después de haber arribado al país, cuando la mujer comenzó con síntomas de tos y fiebre y volvió a realizarse un test PCR que dio positivo. Tras la secuenciación genómica se confimó que se trataba del primer caso importado de la nueva variante en la provincia.

Dos días antes, el lunes 6 de diciembre, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso importado de Ómicron en la Argentina. Se trató de un hombre, de 38 años, residente en la provincia de San Luis, que regresó de un evento laboral en Sudáfrica y regresó al país el 30 de noviembre.

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires informó este miércoles que está evaluando, a través del Instituto Malbrán, dos casos sospechosos de variante Ómicron de coronavirus, también de viajeros procedentes de Estados Unidos como en el caso de la mujer santafecina.

Alarma en Córdoba

Un posible brote de la variante Ómicron de coronavirus en la ciudad de Córdoba mantiene en alerta a las autoridades sanitarias locales. Al menos 90 casos ya fueron confirmados y otras 800 personas permanecen aisladas por esta situación que se habría originado en fiestas de egresados de cuatro colegios.



El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, dejó entrever que hay muchas posibilidades de que los contagios correspondan a la variante originada en África.

"Solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron", expresó el funcionario.