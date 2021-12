El nuevo técnico de Ñuls, Javier Sanguinetti, fue presentado ayer a la prensa. El hombre dejó algunas frases que no pasarán desapercibidas en la ciudad futbolera: “Venir al más grande del interior para nosotros es un orgullo (…) El objetivo es ser protagonista, ganar el clásico, las cuestiones lógicas cuando uno llega a una institución grande como ésta (…) Es una ciudad polarizada en cuanto al fútbol, eso lo sabemos todos, pero nosotros como cuerpo técnico siempre fuimos muy respetuosos y no creo que tengamos problemas en ese sentido (…) Tenemos que consensuar con la comisión el tema de los refuerzos, que los necesitamos y que tienen que ser de jerarquía para poder concretar los objetivos que tenemos y para no pasar zozobras".