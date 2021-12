Este viernes Fabián Gianola será indagado en forma virtual por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. El actor fue denunciado por Fernanda Meneses por abuso sexual con acceso carnal y por Marcela Viviana Aguirre por abuso. Pero anteriormente la primera dama, Fabiola Yáñez, y Natacha Jaitt habían contado que habían pasado “situaciones incómodas” con Gianola.

“Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra”, dijo Yáñez en una entrevista que brindó en 2018. Ella había trabajado con Gianola en Entretelones.

“Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, afirmó la primera dama y agregó que “intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento”. “No volvería a trabajar con él”, concluyó.

Meneses había denunciado haber sido víctima de Gianola en 2018 y en ese momento la actriz Mercedes Funes escribió un tuit que decía: "SI. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #somospocosynosconocemosmucho".

“Al ver el mensaje de Mercedes Funes en Twitter y cómo trataron el tema, me di cuenta de que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él”, reflexionó Yañez en Intrusos.

“Tuve que gritar fuerte para que me deje huir”

Por su parte, Natacha Jaitt también había alzado la voz contra Gianola en 2018. Su hermano, Ulises Jaitt escribió: "Natacha avisó quién era Fabián Gianola" y subió una foto de un texto que había publicado la modelo.

“Fabián Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre”, contó Natacha.

La modelo después puso otro mensaje en el que expresaba: “Sentíme Fabián Gianola, negaste en Todo Noticias el abuso hacia mi en el 2008. Te aviso que ya somos tres las que nos animamos a hablar de vos. Deberías hacerte cargo de tu enfermedad y borrarte de los medios, disfrazarlo de ataque político? Nadie te cree. ¡Porque yo no soy K! Gil”.