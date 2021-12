Gobernadores de distintas provincias del país manifestaron este jueves su apoyo al proyecto de ley del Presupuesto 2022, que la Cámara de Diputados se prepara para debatir este jueves en el recinto.



Si bien desde la oposición de Juntos por el Cambio garantizaron que darán quórum para su tratamiento, aunque según adelantaron votarían en contra, tanto desde el PRO, el radicalismo como la Coalición Cívica. Lo mismo anticiparon otros bloques minoritarios, como el Interbloque Federal, Avanza La Libertad y el Frente de Izquierda. Así, el oficialismo no contaría con los votos para darle media sanción y girarlo al Senado.

El pedido de los gobernadores

En ese contexto, los mandatarios provinciales se expresaron en las redes el reclamo a los legisladores para que lo debatan y aprueben, para poder garantizar la realización de obras en sus provincias, comprometidas a los fondos estipulados allí.

"Según dice este diputado, la oposición estaría logrando armar un grupo de diputados suficientes para que no haya presupuesto… Se estaría jactando en dejar a las provincias y a sus habitantes con el presupuesto del año pasado… Qué significa?", escribió el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, replicando un artículo con declaraciones del flamante diputado nacional Martín Tetaz.

En ese contexto, enumeró las consecuencias que traería no aprobar el Presupuesto para los distintos distritos del país. "No tener mejora en el subsidio de transporte (algo que habíamos conseguido las provincias del Norte) para que el boleto no tenga que ir a casi el doble de su valor, y así con la energía, y todas las medidas presupuestarias necesarias para romper asimetrías en nuestro país", escribió.

"Que se paralizarán las obras viales que se licitaron, inversiónes necesarias para trasladar la producción, mejorar la calidad de vida y desarrollar nuestras economías regionales. Que las inversiones en infraestructura (educativas, de saneamiento, hídricas) se irán desfinanciando. Es tan difícil pensar en la gente primero, antes que la política electoral? Es tan difícil ejercer el federalismo a quienes representan a los habitantes del interior?", continuó.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sostuvo que "el Presupuesto es la herramienta fundamental donde se expresan las políticas públicas reales. Por eso acompañamos el proyecto presentado por el presidente Alberto Ferbández y nos proponemos seguir trabajando en conjunto para concretar todas las obras incluidas para hacer en Catamarca".

Y agregó que el proyecto "incluye más de 30 nuevas obras para Catamarca en materia de conectividad vial, mejoramientos de servicios básicos de agua y energía, y proyectos de infraestructura que permitan mejorar la productividad y la logística de la provincia".

Mientras que la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó: "Gracias al trabajo articulado con nuestros diputados y senadora logramos incorporar obras necesarias para nuestra provincia. Celebro la mirada federal de este presupuesto nacional".