La obra del graffitero anónimo Banksy Love is in the Air, que muestra a un joven manifestante con su rostro tapado a punto de lanzar flores, fue transformada por sus actuales dueños en 10 mil piezas digitales, convertidas en NFT (token o vale no fungible, no intercambiable), y saldrán a la venta, por separado, el próximo 10 de enero, en la plataforma Avalanche de blockchain.

La pintura es propiedad de un consorcio de expertos en arte y criptomonedas. Fue exhibida la primera semana de diciembre en Miami, en la feria Art Basel.

Sus actuales poseedores dividieron la obra en una cuadrícula de 100 x 100, cuyo resultado son 10 mil cuadrados únicos, o "partículas", que se venderán como NFT, por 1500 dólares cada una.



Cada partícula representa una propiedad minoritaria del cuadro y vendrá acompañada de una tarjeta de coleccionista que muestra toda la obra, así como la ubicación de la partícula en el cuadro.



"No estamos vendiendo la imagen de la pintura. Estamos vendiendo el concepto de propiedad de una parte de la pintura", declaró Harold Eytan, el CEO de Particle, una plataforma dedicada a experiencias artísticas que vinculan tecnología, negocios y ciencia.



Love is in the Air había sido adquirida por 12,9 millones de dólares en 2005 por este grupo que integra también Loic Gouzer, un exejecutivo de subastas de Christies, reconocido por haber tenido a su cargo la venta de un cuadro de Leonardo da Vinci en 450,3 millones de dólares.



Ahora, los creadores de Particle planean vender las 10 mil piezas de "El lanzador de flores" convertidas en NFT y tratarán de que "las unidades se distribuyan entre diferentes compradores en lugar de que un comprador adquiera más de una".

Según Gouzer, "fraccionar la obra en 10 mil NFT permite a un público mucho más amplio formar parte de una experiencia de coleccionistas".

La iniciativa se propone llegar a un grupo amplio de compradores potenciales, un consorcio de múltiples compradores que, en caso de tener éxito, podría desafiar la ventaja de los coleccionistas multimillonarios.

"El espíritu rebelde del cuadro es una metáfora adecuada de lo que la propia Particle intenta hacer: desafiar el statu quo", añadió Gouzer.

"El espíritu rebelde del cuadro es una metáfora adecuada de lo que la propia Particle intenta hacer: desafiar el statu quo", advirtió Shingo Lavine, uno de los integrantes de la empresa Particle, poseedora de la obra de Banksy. Los compradores interesados pueden inscribirse en la lista de espera en particlecollection.com.