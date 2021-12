Gabriel Boric suma apoyos entre diversas figuras de cara al ballotage del próximo domingo en Chile. El candidato de Apruebo Dignidad mostró en sus redes los videos de figuras internacionales. Joan Manuel Serrat, Viggo Mortensen, Danny Glover y Pedro Pascal manifestaron su adhesión.

Joan Manuel Serrat, desde Barcelona, exhortó a votar al candidato de la izquierda. "Si yo pudiera, si me dejaran, si yo fuese chileno, me levantaría temprano el día 19 y me iría a votar feliz por Gabriel Boric. Piensen que el futuro está en juego y en sus manos. Que viva Chile", dijo el cantautor prohibido durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Mortensen, a su turno, agregó: "A mi ver, es una elección entre el pasado y el futuro". El actor criado en la Argentina definió a José Antonio Kast como "el candidato de la regresión y, por ende, la represión de cierta parte del pueblo". Mortensen consideró que Boric es "el candidato de la progresión y por ende de la inclusión de todo el pueblo". Al justificar su apoyo al candidato de izquierda afirmó que "yo prefiero que Chile pueda avanzar en vez de retroceder".

Pedro Pascal, el actor chileno que protagonizó The Mandalorian y quien también se vio en Juego de Tronos, difundió video en el que dijo: "Los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia y a seguir avanzando de todo corazón", en alusión a Boric.

Desde Hollywood, también se sumó Danny Glover. El actor de la saga de Arma Mortal grabó un video en inglés. "Me preocupa lo que está sucediendo en su país, donde un hombre llamado Kast, admirador del general Pinochet, quiere convertirse en presidente", dice a cámara, al tiempo que agradece que "Boric está ahí para detener a Kast y su mensaje de odio".

Pidió que "voten por la esperanza y por la democracia" así como por "cambios profundos al sistema injusto que Kast defiende". Finalmente exhortó a votar "como si el destino de su hermoso país dependiera de ellos, porque esta elección determinará el resto de sus vidas".

Los videos de artistas internacionales recuerdan los de la campaña del plebiscito de 1988, cuando el No a Pinochet impidió que el dictador se mantuviera en el poder hasta 1997. Entonces, Jane Fonda y Chistopher Reeve, entre otros, hicieron campaña por el No al dictador.