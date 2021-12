El Concejo Municipal propuso un aumento en la tarifa del servicio público de taxis consistente en un 15% durante el día y un 25% para el turno que va de 22 a 6 de la mañana. La noticia impactó negativamente en los choferes y decidieron manifestarse cortando el tránsito frente al Palacio Vasallo. En medio de la protesta, el representante de la Cámara de Taxistas, José Iantosca, afirmó: "Para nosotros el porcentaje ofrecido es insuficiente. Si eso es finalmente lo que se aprueba, tomaremos medidas. Pedimos un 40% de incremento de la tarifa, plano para todos". Las medidas que tomarían los taxistas sería "trabajar quien quiera trabajar". Esto implica no cumplir con el cronograma de trabajo expuesto por la Municipalidad de Rosario y el Sindicato de Taxis.

Iantosca aseguró que el año pasado tuvieron un solo aumento del 30 por ciento: "No somos responsables de lo que está pasando con el transporte en la ciudad. La pandemia para nosotros fue durísima, nos pegó muy fuerte. De 2.200 choferes que trabajaban de noche solo quedaron 150. No se puede recuperar todo eso en tres meses".

Cabe aclarar que los taxistas están de acuerdo con la diferencia entre el mínimo diurno y nocturno porque "no es lo mismo trabajar de día que de noche". "No vamos a dejar sin taxis a la ciudad, pero cada uno trabajará el horario que quiera y después pelearemos que no nos sancionen. Si no nos dan aumento es un paso más para la extinción del taxi".