Bruce Springsteen vendió los derechos de su catálogo musical a la empresa Sony Music Entertainment por un valor que se estima superior a los 500 millones de dólares, según el diario The New York Times. De ese modo, "El Jefe" logró la transacción más grande jamás realizada para el catálogo de un solo artista. Considerado uno de los mayores artistas de rock de todos los tiempos, Bruce Frederick Joseph Springsteen, nacido en Long Branch, Nueva Jersey, el 23 de septiembre de 1949, es responsable de trabajos tan exitosos como “Born in the USA”, “Dancing in the Dark” y “Born to Run”, e integra el Salón de la Fama del Rock and Roll.