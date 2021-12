La defensa de ex funcionarios del Ministerio de Seguridad que están bajo investigación de fiscales de la ciudad de Santa Fe por presunto espionaje solicitaron la intervención del Colegio de Jueces y que se fije una audiencia para discutir el acceso de la defensa a la totalidad del legajo de investigación para poder realizar el control de recolección de evidencia por parte de la fiscalía.

Juan Lewis, abogado de los ex funcionarios Nadia Schujman (foto), Pablo Álvarez, Milagros Bernard, Débora Cotichini y Diego Rodríguez, hizo la presentación este viernes. Recuerda en el escrito que sus defendidos se pusieron a disposición del MPA y desde entonces transcurrió un plazo en el cual la Fiscalía debió exhibir la totalidad del legajo de investigación para que se pueda controlar el curso de la investigación.

"Sin embargo no sólo no se ha entregado dicho material sino que se hizo trascender que en virtud de alguna complejidad que no logramos entender cuál podría ser, recién citarían a imputativa en el mes de febrero", afirma Lewis.

"Tal noticia nos lleva a solicitar judicialmente las copias" y "a pedir la intervención del Colegio de Jueces a efectos de que se disponga judicialmente el acceso a las constancias de la investigación practicada", afirma el escrito.

"No pueden ser los fiscales los que dispongan inopinada y caprichosamente la calificación de compleja a la presente investigación", indica Lewis e insiste en que debe ser un juez el que defina si corresponde sustraer a las defensas hasta febrero y a la jurisdicción de control de la investigación.

La investigación de los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez tuvo un giro el 16 de noviembre cuando ordenaron allanamientos (formalmente no son tales) en oficinas del Ministerio de Seguridad de Rosario y Santa Fe con la idea de asegurar evidencias que, según sostuvieron, estaban en riesgo de desaparecer en algún caso y en otros se estaban destruyendo a través de trituradoras de papel. Para los investigados el procedimiento se hizo con irregularidades.

Ese mismo viernes los funcionarios estaban removiendo sus pertenencias ya que habían renunciado a sus cargos en el marco de la retirada de los equipos del ex ministro Marcelo Sain del gobierno provincial.