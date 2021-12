Legisladores nacionales por Salta acusaron a la oposición de haber actuado de forma irresponsable y mezquina al no aprobar el prespuesto 2022 del Gobierno nacional.



Ayer el Gobierno nacional se quedó sin presupuesto 2022 después de que en la Cámara de Diputados se computaran 132 votos en contra y 121 a favor de la iniciativa, con una abstención. Esto derivó en que por la tarde de ayer el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, anunciara que el Ejecutivo prorrogará el presupuesto vigente.

En un fuerte descargo que realizó el bloque de Diputados del Frente de Todos luego de la votación, se puso énfasis en la falta de responsabilidad de la oposición al "dejar a nuestro Pueblo sin presupuesto, a las provincias sin las obras necesarias, a los trabajadores y trabajadoras sin la reducción del impuesto a las ganancias, entre otras cosas".

Al no lograr la aprobación del presupuesto para el año entrante, los nuevos fondos que estaban contemplados para la provincia no llegarán a destino. Algunas negociaciones previas proyectaban obras de arreglo de rutas, la ampliación del presupuesto para la Universidad Nacional de Salta y fondos para los municipios.

La diputada Verónica Caliva caracterizó como repudiable lo sucedido en la última sesión, que se extendió por más de 30 horas, pues aseguró que se perjudicó a las provincias, "puntualmente la nuestra, porque hay un presupuesto inmejorable para obras y de inversión, en el más amplio sentido". Por eso adelantó que esperarán que las autoridades de su bloque puedan tener una ronda de conversación con todas las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados.

Mientras que el legislador Lucas Godoy insistió en la falta de compromiso que se reflejó a lo largo del debate. Recordó que la misma actitud y hechos se vio en el 2010, cuando se dejó sin presupuesto el primer año, 2011, del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, aseguró que se vio una mezquindad política que "está basada en ver quién de los opositores de Juntos por el Cambio se comporta de manera más dura con el oficialismo".

Asimismo, sostuvo que esa actitud no se condice con la realidad ni con el presupuesto, "que podía tener falencias y mejorarse en muchas otras, pero estábamos dispuestos a hacerlo". El bloque del oficialismo propuso la vuelta a comisión, pero la oposición no aceptó. "Que un país no pueda tener un presupuesto significa que no hay una hoja de ruta, que no hay seguridad jurídica, que no hay un programa, y eso complicado", afirmó Godoy.

Además, recordó las negociaciones previas con autoridades del Ejecutivo Nacional en busca de futuros fondos para la provincia, y que venían a ser una respuesta a demandas históricas, como la pavimentación de la ruta nacional 51. O que también en el presupuesto se elevaba sensiblemente los fondos de la Ley de Bosques. Es por eso que aseguró que la oposición debe dar explicaciones serias sobre las razones por las que decidió, por "medio de chicanas", no aprobar el presupuesto 2022 en Argentina.

Por su parte el recién asumido legislador Emiliano Estrada, que es economista, explicó que la no aprobación significa que Salta no recibirá los 2.800 millones de pesos que iban de manera adicional a la UNSa, y que que los 450 millones de pesos para la obra en la ruta nacional 68 "ya no están aprobados".

Precisamente, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre Salta firmó convenios con distintas reparticiones nacionales para recibir unos 22.000 millones de pesos destinados a obras de agua y saneamiento en el interior provincial, el mejoramiento de rutas y canales de desagüe en zonas inundables como los caminos de Cerrillos y La Merced, y un préstamo del Banco Nación para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas.

También estaba incluida la nueva terminal de ómnibus, cuya obra implicaba el traslado de la actual terminal a un predio ubicado en Villa María Ester, en la zona sudeste, que iba a permitir la creación de 400 puestos de trabajo y la inversión de más de 400 millones de pesos. Y los 20 mil millones de pesos adicionales que se habían incluido para el transporte automotor en la provincia.

En este sentido, Estrada cuestionó que los legisladores de Juntos por el Cambio no tengan en consideración la situación de las provincias. "La mayoría son del área metropolitana de Buenos Aires, donde el boleto cuesta $18, mientras que en el interior el promedio es de $36", ejemplificó.

"Son varias las obras que no llegarán y que deberíamos preguntarle a los legisladores de Salta (opositores) por qué votaron en contra después de tanto beneficios que habíamos conseguido en este presupuesto", cuestionó. Y expresó su deseo de que se pueda recapacitar y establecer los canales de diálogos necesarios.

La también diputada nacional Pamela Calletti planteó "la necesidad de que la agenda de la política responda a las necesidades y los requerimientos de los argentinos". Afirmó que el presupuesto representaba un plan de gobierno expresado en números que se traducen en políticas públicas además de que implicaba fuentes de trabajo, obras para mejorar la calidad de vida de los salteños y la promoción de más oportunidades.