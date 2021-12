Organizaciones sociales y políticas realizaron un festival en Plaza de Mayo para conmemorar los 20 años de la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando un estallido social, durante el que murieron 39 personas en todo el país, desembocó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Nora Cortiñas, Nacho Levy, Claudia "La Negra” Albornoz y Juan Grabois fueron los principales oradores del festival realizado ayer.

"No hubo justicia hasta ahora, pero vamos a seguir luchando hasta que haya: los responsables tienen que ir a la cárcel. A la Argentina se la defiende denunciando, el silencio no ayuda a salir adelante. Si se pasa hambre y la gente no tiene trabajo, no hay democracia", dijo Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.



El festival organizado por La Poderosa, el Frente Patria Grande y Revista Crisis, entre otros, contó con el estreno del documental “Diciembre”, dirigido por el periodista Alejandro Bercovich y el cineasta César González; la participación de Ofelia Fernández y Pedro Rosemblat; entrevista a Elvira Torres, madre de Cristian Gómez, asesinado en la Masacre de Floresta; y a personalidades que expresan el proceso que nació en 2001, como la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, y la primera diputada cartonera, Natalia Zaracho.



El referente de La Poderosa, Nacho Levy expresó: "Hace 20 años nos fundíamos en la calle con compañeros y compañeras que empezaban a abrazar a la política otra vez. No había una guía, no había un manual. Tratábamos de pensar de qué manera podíamos rellenar todo lo que teníamos que rellenar porque nos faltaba llenar la olla y también la democracia".



Por último, Juan Grabois instó a seguir militando por la consolidación de un proyecto que reforme de manera estructural la Argentina con los cimientos construidos en aquel 2001. "A 20 años entendimos que para cambiar el mundo hay que construir poder popular pero también hay que disputar y conquistar el gobierno. Y eso lo vimos en Venezuela, lo vimos en Bolivia, lo vemos en Brasil, ojalá que con el triunfo de Boric lo veamos en Chile y lo vimos en Argentina. No es lo mismo un gobierno neoliberal que un gobierno popular por más desviaciones que tenga. Hay que tener cuidado de tomar el poder sin transformar el mundo", señaló.