La disputa por el Presupuesto 2022 no terminó con el rechazo opositor al proyecto presentado por el Gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, difundió una serie de informes en los que detalló las consecuencias negativas y los fondos que dejarían de percibir las provincias luego de que el conjunto de la oposición dejara al Estado sin presupuesto para el año próximo. Funcionarios y gobernadores oficialistas se plegaron con críticas a Juntos por el Cambio por la actitud “irresponsable” del interbloque. En tanto, desde la oposición, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador correntino, Gustavo Valdés, definieron a los señalamientos de Massa como una “amenaza” para los gobernadores y reclamaron un “diálogo” que ellos mismos rompieron. “Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el presupuesto”, replicó el titular de la Cámara baja.

“Como presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias”, señaló Massa al presentar un informe de nueve páginas, donde puso cifras a las “consecuencias” del voto en contra: “Por la reducción de impuestos coparticipables perderían en total más de 180 mil millones de pesos”, además de otros 27 mil millones por la “suba extra al Fondo de Compensación al Transporte Público de Automotor del Interior del País”, que se había incorporado al proyecto en medio de las negociaciones que terminaron frustrándose.

“Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia”, agregó Massa sobre los gobernadores. También anticipó que frente a la extensión del Presupuesto 2021 para el próximo año, "el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia".

"Si alguien se perjudicó con la no sanción del presupuesto, fuimos los gobernadores y las provincias, claramente", consideró el gobernador entrerriano Gustavo Bordet y preguntó cómo hay legisladores que "en campaña dicen que defenderán los intereses de la provincia y después hacen otra cosa". El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se pronunció en el mismo sentido. “El día a día sin Presupuesto pasa a ser de libre disponibilidad y se vuelve más complejo. Hay que prorrogar el presupuesto como ha hecho el Presidente y seguir trabajando en otros desafíos como bajar la inflación”, sostuvo Jalil. "Fue una gran irresponsabilidad y afecta a todos los argentinos tras dos años de pandemia y de crisis económica", dijo la titular del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García, al tiempo que evaluó la actitud opositora de "un enorme egoísmo" y acusó a JxC de "seguir en campaña, contra las cosas que necesitan las provincias y su gente".



"Todas las obras que están en el Presupuesto no se van a poder hacer, quedaron boicoteadas y frenadas por una actitud irresponsable a la que nos tienen acostumbrados", agregó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. "Todos los gobernadores tendremos una reunión con el Presidente y vamos a pedir que esas obras se hagan", confirmó el mandatario fueguino, Gustavo Melella, en diálogo con la AM750.

Desde la oposición salieron a cuestionar los posteos de Massa sobre las consecuencias de la falta de presupuesto. "El diálogo es de a dos. Cuando escuchamos el discurso del otro día del presidente de bloque de diputados del oficialismo, cuando vemos que ahora están amenazando a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran mucha vocación de diálogo", dijo Rodríguez Larreta después de que la alianza que integra y su propia tropa en la Cámara baja dinamitaran el proyecto presupuestario.



El gobernador correntino dijo que los mandatarios de la oposición --entre ellos el mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el propio Larreta-- tienen "miradas comunes hacia la posibilidad de tener un presupuesto razonable, de darle gobernabilidad a la Argentina, porque somos una oposición responsable". Pero Valdés justificó la postura de JxC en los mismos términos que Larreta: "Se había conversado pasar a un cuarto intermedio, pero cuando Máximo Kirchner salió a hablar de esa forma provocó lo que terminó sucediendo", dijo.

Al mismo argumento también se subió Mauricio Macri. "Hubo un brote de Máximo Kirchner que empezó a insultar a todo el mundo. La oposición dijo 'basta, se rechaza todo'. Han tenido una derrota política que pone en evidencia la nueva realidad: no tienen mayorías y tienen que venir a acordar cosas sensatas, no más irracionalidades", dijo el expresidente que contrajo la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI que ahora tiene en vilo a la Argentina.

Massa les contestó a Larreta y Valdés. “Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el presupuesto", dijo, y reiteró el informe que detalla las consecuencias del rechazo a la ley de leyes. “No lo hago de gusto --agregó--, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional”.