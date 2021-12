Las protagonistas de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis compartieron un comunicado para solidarizarse con tres mujeres que acusaron a Chris Noth, su compañero de elenco, de haber abusado sexualmente de ellas. El actor, que negó las acusaciones, fue echado de una serie que estaba filmando.

“Estamos profundamente entristecidas por las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han venido y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, dice el texto firmado por las tres actrices que ahora promocionan And just like that, una secuela de Sex and the City.

La tercera víctima de Noth

Después de que se conocieran las dos primeras denuncias contra el actor que interpreta a John James “Mr. Big” Prescot, una tercera mujer contó una situación similar en una entrevista con el medio The Daily Beast.

La mujer, apodada Ava para preservar su identidad, contó que el abuso sucedió en 2010, cuando ella tenía 18 años y trabajaba como cantante y anfitriona en un restaurante de Nueva York. “No puedo recordar en detalle cuántas veces hablamos, pero con mucha familiaridad una noche le dijo a mi jefe que él iba a cantar conmigo a pesar de que todavía no se había llenado el restaurante”, afirmó.

Después de cantar, la mujer dijo que Noth le habló de “su carrera” y que, tocándola de forma inapropiada, la obligó a sentarse en su regazo mientras le decía “amo a las mujeres canadienses”.

Cuando terminó su turno y fue a la oficina de su jefe para que le pagaran, Ava asegura que Noth la siguió y abusó de ella. Luego le envió mensajes de texto para volver a verla, pero ella nunca le respondió.

Al día siguiente, Ava llamó al propietario del restaurante para contarle lo que había sucedido, pero este rechazó sus afirmaciones sobre Noth: “Me dijeron que él nunca estaría interesado en alguien tan insignificante como yo. Nunca volví”.

El actor, en tanto, rechazó la acusación. “La historia está fabricada, los supuestos detalles que se leen parecen salidos de una mala ficción”, dijo un representante que se comunicó con la revista People.

Despedido

Después de las denuncias la agencia de talentos A3 Artists decidió rescindir su contrato con Noth. Asimismo, el actor fue despedido de la serie de CBS The Equalizer. “En lo inmediato, Chris Noth no realizará nuevos episodios de The Equalizer”, confirmó la cadena televisiva en un comunicado.