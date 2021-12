“Feliz Navidad, este año en Chubut brindamos con agua”, se lee en un cartel sostenido por une de les miles que salieron a las calles este martes para exigir que la Legislatura provincial derogara la ley de zonificación minera. Y lo lograron, gracias a la lucha popular que viene resistiendo desde hace más 20 años a que se explote la meseta y se contamine el único río que tienen. Ahora esperan que el gobernador promulgue la derogación y lleve adelante el tratamiento y la aprobación de la iniciativa popular.

“La lucha se sigue, tenemos que hacer que la megaminería se prohíba para siempre, es sumamente importante entender que la iniciativa popular formulada puramente por les vecines de toda la provincia, es nuestra única ley, una ley parida desde el pueblo”, dice desde el festejo popular en Trelew, Eliana Guitart, miembro de la Asamblea por el Agua y el Foro Ambiental de la Patagonia y de la Colectiva de Maternidades Trans. “Esta nueva generación de infancias es sentipensante: vienen marchando junto a sus madres y padres desde el comienzo de de esta amenaza de las mineras en nuestro territorio, ya están sumamente comprometides con esta lucha, son muchísimos niñes con sus cartelitos de No es no. Sabemos que la contaminación es altamente peligrosa y más que nada para las infancias, por la radiación y los químicos. Elles van militando la antiminería que les vamos enseñando con cada marcha, cada encuentro, cada movilización, salimos a marchar con elles porque las infancias importan y es muy grave que desde la banca política no las tengan en cuenta”, explica Eliana.

Antes de conocerse la derogación de la ley de zonificación minera en Chubut, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) hizo público un comunicado en el que expresó toda su solidaridad con la ciudadanía de la provincia del Sur y repudió la violencia ejercida por la Policía hacia el pueblo que se manifiesta en defensa del agua, indispensable para la vida. El texto, firmado por José Rolando González director del Conicet y María Teresa Dozo, su vicedirectora, asegura que la megaminería “tiene un alto riesgo ambiental y es de muy baja transformación de la matriz económica”.

En diálogo con Las12 y desde la movilización popular en la capital de Chubut, Eliana agrega: “hacemos un llamado a toda la población a continuar movilizándonos hasta lograr el tratamiento de la iniciativa popular, que tiene miles de firmas en contra de la megaminería en toda la provincia”. Y es que de instalarse la megaminería en Chubut, van a explotar en varios sectores de la meseta, inclusive en lugares muy cercanos a la Capital como 28 de Julio y Dolavon, las localidades más densamente pobladas. “Contamos con un solo río desde la comarca, pasando por la meseta y finalizando en el Virch, que ya está en un caudal muy bajo y estaríamos con un corte de agua constante; ya hay localidades que están sin agua porque sabemos que están trabajando y usando esta agua y desviando los cursos”, dice Eliana.

En la provincia se hace carne la consigna de que el agua vale más que el oro: “han cerrado lagos y el mismo Río Chubut y usando el agua sin ningún permiso popular, sólo con el permiso de Arcioni. Si la megaminería avanza, nos dejaría a toda la población con un programa de apertura semanal para la población. El uso sería pura y exclusivamente para la minera. Ya hemos pasado por cortes de 20 días por bajo caudal o turbiedad y nos teníamos que abastecer desde la Central de Aguas Públicas o con camiones cisternas en las barriadas, llevando el agua en bidones a nuestras casas”.

Mientras se moviliza junto a compañeres de otras organizaciones, Claudia Barrionuevo, secretaria general adjunta de la CTA Autónoma de Chubut dice: “seguimos movilizades para que salga la ley de la iniciativa popular, el pueblo una vez más ha demostrado que con organización y con lucha, se consiguen las conquistas, el pueblo ha resistido con la policía encima. No estamos distraídes, seguiremos en las calles hasta que se apruebe nuestra ley”.

“Al frente de la marcha estaban las mujeres de los pueblos originarios, ellas cuidan sus territorios y sus cuerpos, las vidas de sus comunidades siempre. Estamos luchando por la soberanía de nuestros territorios y de nuestros cuerpos, como lo hicimos para lograr el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy las juventudes ven el proceso de esta lucha”, dice desde las calles Nelly Rovera, secretaria de Igualdad de Oportunidades Y Géneros de la CTA Autónoma de Chubut.

Durante estos días hubo también intendentes que movilizaron en contra de la zonificación, el primero en sumarse fue el de Rawson, donde además emitieron un pedido de derogación desde el Concejo Deliberante y declararon personas no gratas a los 14 legisladores y legisladoras que votaron a favor. Se sumaron el de Trelew, el de Dolavon, el de Sarmiento, el del El Hoyo, el de Puerto Pirámides y el de Río Senguer. Mientras que los comerciantes pusieron en sus negocios los nombres de los y las legisladoras y hasta hubo un club de Rawson que expulsó a uno de los diputados por haber votado en contra de los intereses del pueblo.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio curso a la denuncia por “violación a los derechos humanos en Chubut” abriendo el trámite MC-1162-21. “Eso implica que de ese momento en adelante, todo hecho de violencia institucional en el contexto de reclamo del pueblo de Chubut en contra de la zonificación minera, entra en el marco de una supervisión y alerta permanente, y será comunicado inmediatamente al sistema de protección de Derechos Humanos mediante el expediente abierto por la CIDH, para que inste al Estado argentino a que respete y garantice la integridad física, la vida y el derecho a la protesta social de cada ciudadano y ciudadana chubutense”, explica el Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria.

Con 14 votos a favor y 11 en contra, la Legislatura provincial había sancionado, en una “sesión sorpresiva”, la Ley de Zonificación que autoriza la minería en la meseta central de la provincia. La legislación, aprobada mientras el pueblo era reprimido por la policía en las calles, permitía la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, por la empresa transnacional Pan American Silver, de origen canadiense. En el centro norte de la provincia existe el mayor yacimiento de plata sin explorar del mundo.

En 2003, por la Ley 5001 que prohibía la megaminería en la provincia y que fue conseguida gracias a la lucha popular, fue detenido el Proyecto Navidad que la empresa tenía en Chubut, con una extensión de 10 mil hectáreas. El estudio preliminar de la empresa estimaba una producción de 15 mil toneladas diarias de plata en promedio considerando una vida de la mina de 17 años. Según el mismo estudio, la producción de la planta de procesamiento sería de 20 millones de onzas anuales durante los primeros 5 años y luego un promedio de 16.5 millones de onzas anuales de concentrados de plata-cobre y plata-plomo. Pero en Chubut saben bien que el agua vale más que el oro.