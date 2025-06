Con el correr de los meses, y a medida que el ajuste de Javier Milei se profundiza, más sectores comienzan a movilizarse y a tomar las calles para concluir en el Congreso y sumarse al reclamo de los jubilados y jubiladas, que vienen manteniendo las protestas cada miércoles. Esta semana, hubo una marcha masiva del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos de la que participaron alrededor de 20 mil personas de 150 sindicatos y organizaciones sociales que unieron el Ministerio de Desregulación y el Parlamento. “Este Gobierno quiere nuestra rendición incondicional”, dijo Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), uno de los espacios organizadores, y pidió la unidad del sindicalismo para enfrentar a la motosierra. Si bien no hubo incidentes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nuevamente desplegó un operativo desmedido que involucró a la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Además, la diputada libertaria Lilia Lemoine tuvo que ser escoltada por la policía después de provocar a los adultos mayores.

“Nuestro gran mérito es mantener la mecha prendida”, le dijo un jubilado a otro mientras por la Avenida de Mayo se acercaban las columnas de la multisectorial, después de una manifestación que arrancó al mediodía en Roque Sáenz Peña al 700, donde está el ministerio dirigido por Federico Sturzenegger y que fue rodeado de decenas de efectivos de la PFA y la Prefectura. Los gremios llegaron hasta el lugar para denunciar “el avance sistemático contra la democracia, los derechos laborales y la soberanía económica” y el “desguace institucional”. Estuvieron numerosos sindicatos del transporte, de la industria y el Estado. Algunos claves como la UOM, Smata y Camioneros, además de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina y la Asociación de Trabajadores del Estado. En un documento leído frente al edificio indicaron que “cada día que pasa vivimos un retroceso absoluto que debilita y resquebraja nuestra querida democracia” y que las “decisiones en materia de trabajo y producción, hoy dirigidas por el ministro Sturzenegger, colocan al pueblo trabajador ante una de las peores degradaciones sociales y económicas que nuestra Patria haya conocido”.

Mientras el martes en la Casa Rosada se reunió el “Consejo de Mayo” y la CGT tuvo como representante a Gerardo Martínez de la UOCRA, ayer en la calle estuvieron varios referentes de la central obrera --entre ellos, el triunviro Octavio Arguello--, lo que deja ver las tensiones dentro del espacio. “Si no podemos dar unidad conceptualmente, tenemos que estar en unidad en la acción. El camino es este, hay compañeros que creen en la expresión de diálogo del Presidente, pero yo creo que este gobierno lo único que quiere es nuestra rendición incondicional”, le dijo a Página/12 Schmidt. Estuvieron también otros integrantes del ala combativa de la CGT como Omar Maturano (La Fraternidad), Julio Piumato (Judiciales), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Roberto Coria ( Guincheros), entre otros.

Varios referentes sindicales mostraron su descontento con sus pares dialoguistas. El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, Hugo Godoy, dijo que “este plan de lucha es la contracara del Pacto de Mayo” que “convalida la entrega y el saqueo". Y agregó: "Esto es la dignidad de la clase trabajadora para construir más fuerza”. En ese mismo sentido se expresó Enrique Rosito de Metrodelegados: “En el momento más difícil, muchos que están guardados. Por lo menos necesitamos que pateen un penal, pero no están haciendo nada. Lo lamento mucho porque la historia los va a juzgar”.

Además de las organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Tierra, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, estuvieron diputados de origen sindical como Hugo Yasky, de Unión por la Patria. “Es la primera vez que logramos una convergencia tan amplia en un mismo frente. Estamos llenando un vacío de conducción. El movimiento sindical sabe que con este gobierno no hay diálogo posible porque vino a destruir las conquistas de los trabajadores”, le dijo a Página/12.

También estuvieron los gremios aeronáuticos, afectados en estos días por un decreto que modificó sin consenso los tiempos máximos de servicio y descanso para las tripulaciones de vuelos comerciales. “La protesta va tomando forma, tenemos que detener la imposición de estas políticas de desguace que después van a ser muy difíciles de recomponer. Están dejando el país endeudado con una matriz social rota, muy lastimada”, afirmó Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Por su parte, Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, anticipó que harán una reunión de análisis para definir las alternativas a seguir. “Es un gobierno autoritario que no levanta el teléfono, que no dialoga. Si la cosa sigue así y no tenemos respuestas, vamos a seguir incrementando las medidas”, agregó.

Minutos antes de las tres de la tarde, la multisectorial llegó a la Plaza del Congreso por la Avenidad de Mayo, donde estaban los jubilados y jubiladas. Enfrentados, cara a cara, se unieron bajo un mismo canto: “Unidad de los trabajadores. Al que no le gusta, se jode, se jode”. Esta vez, sin estar rodeados por las fuerzas de seguridad comandadas por Bullrich, acostumbradas a reprimir a los jubilados cuando son un grupo reducido. Esta vez, las provocaciones llegaron por parte de la diputada libertaria Lemoine, que fue insultada por varios manifestantes luego de que los filmara con su celular. La legisladora tuvo que retirarse escoltada por la Federal ante la indignación de las personas que estaban allí.

Como todas las semanas, Carlos Dawlowfki --el famoso fanático de Chacarita que reunió a las hinchadas-- repartió las facturas que les regala la panadería El Ceibo, de Parque Chacabuco, para compartir con los jubilados. Las tardes en el Congreso no son solo de reclamo, hay también comunidad, encuentro. Es el momento en el que se intercambian los medicamentos, cajas que alguno ya no usa y las lleva para alguien que sí lo necesita. Todo eso pasa en esa plaza, donde también hay bombos y trompetas y las jubiladas y jubilados bailan mezclados con hinchas que tomaron como propia la convocatoria.

"Tenemos que estar acá, muchos de nosotros no tenemos la misma ideología política, pero la lucha es una sola: lo que está en peligro es la patria", afirmó Susana, jubilada de 64 años. Se moviliza todos los miércoles desde que Milei llegó al Gobierno y dijo: "antes compraba yogures para los nietos, ahora no puedo hacerlo. Tampoco comprarle alfajores, busco los que están 4 por mil pesos".

Para Hugo Augusto Tálamo, de 74 años, lo que LLA hace es acorralarlos y expulsarlos a la calle. "Con este gobierno lo único que nos queda es tratar de alimentarnos lo mejor posible para no tener que gastar plata en remedios. Entonces, estamos acorralados y el hombre acorralado actúa por desesperación. No es un placer venir acá, estamos desesperados", dijo. Hugo hizo varios recortes, aunque intenta no reducir los gastos en comida como vienen haciendo varios jubilados. "Intento no ajustar en comida, pero el ser humano no nació solamente para comer, tiene sus necesidades, sus recreaciones", explicó, como si hiciera falta argumentar por qué tiene derecho a vivir una vejez digna.