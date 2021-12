El subsecretario de seguridad y control de la municipalidad de Rosario de la Frontera, Emilio Gustavo Sajarevich, informó ayer que siguen trabajando junto a la provincia en el relevamiento de daños luego del sismo que se produjo el lunes último a las 13.34, con una magnitud de 4.8 de la escala de Richter que tuvo su epicentro en el sur provincial y afectó también a Burruyacu, Tucumán, y a Villa Nueva Esperanza, Santiago del Estero.

El funcionario municipal señaló que este temblor se debió a una falla sísmica que atraviesa las tres provincias y fue la que ocasionó el sismo de 2015 en El Galpón, localidad cercana a Rosario de la Frontera, en el sur provincial. Sajarevich destacó que no hubo heridos ni evacuados y que tampoco hay daños materiales muy graves. Informó que la municipalidad asumió el costo de la reparación de las paredes quebradas en viviendas particulares, mientras la provincia se comprometió a reparar las escuelas, ya que al menos tres establecimientos escolares presentan daños.

"Aún continuamos con el relevamiento, primero trabajamos sobre los más urgente. No hay daño sumamente grave. Sí en algunas casas se tuvo que trabajar sobre las paredes y derrumbar las que quedaron débiles, y pueden caerse para empezar a hacer las paredes de nuevo. El municipio convocó al COE. Tenemos un plan de emergencia, trabajamos sobre eso para mitigar los mas rápido posible. Se esta trabajando sobre algunos domicilios. Y continuaremos mañana revisando las casas", explicó Sajarevich a Salta/12.

El funcionario señaló que la localidad es una zona sísmica, por lo que vienen preparándose con la comunidad para estos hechos de la naturaleza. También dijo que vienen articulando un plan de emergencia con los municipios de El Galpón, Metán y La Caldera para que puedan colaborar mutuamente. "Estamos en la ciudad cerca de una falla en zona 3. Trabajamos en hacer prevención y estar preparados para los siniestros. Aunque es imposible predecirlo", sostuvo.

Por ahora la situación está controlada en la localidad, Sajarevich dijo que los arquitectos del municipio hacen una evaluación para establecer prioridades y pusieron teléfonos a disposición para que lxs vecinxs envíen fotos de los daños en sus viviendas.

"La provincia está trabajando en las escuelas, no había alumnos, solo profesores, no hubo heridos ni evacuados. Hay daños en los techos, surgieron rajaduras. En la ciudad hay 8 escuelas primarias y secundarias, no todas sufrieron daños, tres son las que más daños sufrieron", dijo el funcionario. También indicó que en las escuelas donde los daños fueron "más chicos", trabajarán con las empresas locales en la reparación.

Sajarevich explicó que en el municipio rosarino tienen un plan de emergencia que reactualizan cada año ante el crecimiento de la ciudad. "Tenemos instituciones privadas, como clubes, que están preparados para hacer evacuaciones masivas", dijo, y también cuentan con el Complejo Deportivo, lugares donde pueden disponer de colchones e instalaciones básicas para albergar a la gente ante una emergencia. Además, "la municipalidad trabaja en que las construcciones sean sismorresistentes, en obra pública piden un plano para construir, los arquitectos con Copaipa (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines) hacen la revisión de los planos", indicó. Señaló que también articulan con el hospital y la policía para actuar rápido.

"En el plan de emergencia está la reconstrucción" de la que participan el municipio y la provincia, aunque el gobierno local "hace la primera intervención. Si hemos trabajado con la premura es sabiendo el lugar en que estamos", sostuvo el funcionario.

Medidas ante los sismos

En cuanto a la actitud que debe tener una persona residente en lugares sísmicos, Sajarevich indicó que la primera medida a tomar es "reconocer el lugar donde se vive y cuáles son los lugares más seguros, por columna, por viga". "Una vez que se reconoce, se puede saber que cuando sucede un sismo hay que ir a ese lugar, tomar posición para evitar que les caíga algo del techo, poner las manos sobre la nuca. Evitar salir afuera por el cableado, esperar en zona segura, y luego salir afuera (cuando pase)", explicó. "Si hay rajaduras en las paredes, hay que cortar la energía eléctrica y el gas. Llamar al servicio de emergencia para restablecer las conexiones", señaló.

Además, Sajarevich indicó que se debe emitir la comunicación correspondiente a las autoridades y explicó que los medios de comunicación para ellos son importantes porque pueden hacerles llegar la situación en que se encuentran los vecinos, difundir teléfonos de emergencia y tratar de infundir la calma.

El funcionario dijo que en Rosario de la Frontera trabajan capacitando al personal de las escuelas y realizan simulacros, "los maestros son guías de los alumnos que esperan órdenes para hacer algo. En el momento que pasa no es fácil llevarlo adelante". Dijo que hay que alejarse de ventanas, muebles que pueden caer y tener una posición de protección. En las escuelas "los pupitres hacen de protección, cuando salen al punto de encuentro deben ir con carpetas o cuadernos sobre la cabeza. No tienen casco por eso deben usar eso para hacer su protección. Es importante que los directores de escuelas se pongan en contacto con nosotros para bajar las normativas en los maestros", sostuvo.