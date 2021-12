Según resultados de nuevos estudios, la variante ómicron podría incluir una menor proporción de pérdida de olfato entre sus síntomas, en comparación con el resto de las variantes de covid-19, donde la pérdida abrupta de olfato fue un distintivo para reconocer la infección.

El dato fue relevado por el diario El País, de España, quien tuvo acceso a recientes informes de autoridades sanitarias. Se trata de un estudio que evaluó a 111 personas, que compartieron un espacio cerrado en Oslo y el 74 por ciento de los presentes se contagió de coronavirus. Uno de los invitados acababa de llegar de Sudáfrica, donde se detectó originalmente la variante ómicron.

Todos los presentes tenían la pauta completa de vacunación y sin embargo el 74 por ciento contrajo el virus. De todos los infectados, sólo el 12 por ciento perdió el olfato. El resto tuvo como síntomas tos, mocos y cansancio. Nadie necesitó ser hospitalizado. El promedio de edad de los presentes era de 39 años.

“La pérdida de olfato es cada vez menos común. De hecho, ya con la variante delta se daba con mucha menos frecuencia”, sostuvo Vicente Martín Sánchez, vocal de la Sociedad Española de Atención Primaria, en diálogo con El País.

Es por esto que las autoridades sanitarias españolas recomiendan que ante un cuadro de estas características, lo ideal es aislarse y realizarse un test para descartar covid. “Si la gente sigue haciendo vida normal pensando que si no ha perdido el olfato no tiene covid contagiará a todo su entorno. No puede ser gripe porque este virus aún no ha aparecido este invierno”, agregó.

Desde el hospital español Marqués de Valdecilla, dice El País, ven cuadros más difusos, similares al de una gripe pero con mayor cansancio. “Vemos cuadros con estornudos, rinorrea, dolor de garganta más moderado y menos fiebre que con otras variantes”, explicó Carmen Fariñas, jefa de Infecciosas.

Los especialistas advierten, sin embargo, que es prematuro pensar que esta nueva variante es menos riesgosa ya que cuando se desencadena el cuadro grave “el peligro de complicaciones muy serias o de muerte es exactamente igual” al resto de las variantes.