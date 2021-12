Distintos sectores del sector docente de Salta, reclaman al gobierno que les otorgue un bono extraordinario, porque consideran que hubo un desfasaje en los salarios a causa del proceso inflacionario que está viviendo el país, por lo que, esperan que la situación sea tenida en cuenta por el Ejecutivo y hoy se les otorgue una respuesta a la demanda.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Vidal Eloy Alcalá, dijo a Salta/12, que la razón se debe a un disminución del poder adquisitivo del salario, que se notó con más fuerza las últimas semanas por "el desmedido aumento de precios".

El gremio ya había solicitado un bono el 9 de diciembre último, pero ante la falta de respuesta, volvieron a remitir una nota al gobernador Gustavo Sáenz este lunes último. Ante esa ausencia, se decretaron en estado de alerta y movilización desde ayer.

Alcalá afirmó además que el pedido no responde únicamente a la entidad gremial que representa, sino que fue un pedido que se hizo de manera conjunta con la Intergremial, donde también están la Asociación Docente Provincial (ADP), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T).

"Se hizo el pedido conjunto teniendo en cuenta la preocupante situación", expresó el secretario gremial. Fue a principios de agosto, que el gobierno de Salta cerró un aumento del 15% con los gremios docentes. De esta manera, la provincia alcanzó un incremento del 51% para este año, ya que hasta julio había acordado un 36%. Con lo acordado, se superó la paritaria nacional, que cerró en un 45,5%.

En relación a la cuestión educativa, la autoridad de AMET, dijo que la situación se fue agudizando en Salta, por las distintas problemáticas que no se resuelven, como la falla en las infraestructuras de las escuelas y la falta de cobertura de vacantes. "Mandamos una nota al gobierno provincial donde anunciamos que las clases no iniciarán el año entrante hasta que no se arreglen estos problemas", sostuvo el gremialista.

Para Alcalá este año pudieron llevar adelante la presencialidad por los "parches" que logró poner el gobierno, pero "necesitamos una solución definitiva", reiteró.

Mientras que la vocera de los Docentes Autoconvocados, Sandra Nieva, dijo a Salta/12, que enviaron el 26 de noviembre último, una nota al Ministerio de Educación de Salta, solicitando un bono de $30 mil. "Sentimos que hay una gran pérdida del poder adquisitivo", expresó.

Aseguró que esperan tener una respuesta hoy, junto a otras demandas que surgieron de las mesas técnicas que se conformaron entre Autoconvocados, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA) y el Ministerio. Ese espacio se conformó después que la docencia autoconvocada llevó adelante un mes de paro en agosto.

Además del bono extraodinario, el sector docente también trabajó varios puntos en las mesas técnicas. Uno de ellos, está vinculado a la recomposición y saneamiento de la grilla salarial. Solicitaron que dichos aportes sean tratados en paritarias "con una calendarización que lleve a la efectividad de los mismos plazos establecidos".

Por ejemplo, pidieron que la aplicación del impuesto a las Ganacias sea sobre lo remunerativo y bonificable únicamente. También, solicitaron actualizar los montos que se abonan de zonas extraurbana y desafavorables, que se encuentran congeladas desde 2005. A modo aclaratorio instaron a que la base de cálculo para los porcentajes de aumentos, sea el primer mes del año con aumento, es decir, después de las paritarias 2022.

"Para evitar que la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación sea tan sustancial", dijeron.

También pidieron que se cierren las titularizaciones en proceso que datan desde 2016, para primaria, y desde 2019, para secundaria. Esto porque los docentes necesitan la documentación definitiva y respaldatoria sobre su situación actual. A ello, se sumó la solicitud de cumplimentar en febrero con las titularizaciones anuales, promesa que nació de la ex secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib.

En el petitorio hicieron lugar a que se definan los procesos de concursos que "garanticen equidad de oportunidades a los postulantes". Y elevaron sus cuestionamientos a la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, donde exigieron, entre las principales demandas, que se cree un órgano de fiscalización para auditar las acciones de la Junta y conceptuar el desempeño de sus miembros.

Entre las últimas solicitudes, pidieron por capacacitaciones para docentes en servicio, que sean contextualizadas, situadas y de acceso a todos, según las características de la región en la que se desempeñan. "Consideramos que se dio un árduo trabajo en beneficio del sector docente y ahora es el gobierno de Salta, quien decide a cuáles de todos los pedidos va a acceder", expresó Nieva.