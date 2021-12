La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de varios medicamentos que no contaban con la aprobación correspondiente. También impuso una prohibición similar para el caso de instrumental médico que fue denunciado como robado por una empresa importadora.

Los medicamentos prohibidos mediante la disposición 9213/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial, son Apiron 10ml (Dipirona 500mg), de Laboratorio Indufar; Rheumazin Forte, de 20 comprimidos (Piroxicam 10mg); Lasca Azoel 30ml (Mebendazol 100mg/5ml) lote 2.003.357; VTO: 11/2024; P: 15.295. Lasca; ‘Z-CALM 1000” (Dipirona 500 mg analgésico).

Además se prohibió la comercialización de todos los medicamentos elaborados por los laboratorios Indufar C.I.S.A. y Lasca de Vicente Scarvone & CIA. Ambas firmas tienen domicilio en Paraguay y no encontrarse la firma debidamente registrada ante la ANMAT. Sus productos no podrán ser comercializados hasta tanto no obtengan el permiso necesario.

Mediante otra disposición, la 9237/2021, la ANMAT prohibió también la comercialización de medicamentos de la Droguería Baires Farmacéutica fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada en virtud de que esa firma no cuenta con la habilitación para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos.

El instrumental médico cuyo uso, comercialización y distribución fue prohibido es el que produce Medtronic Latin America INC bajo la identificación “Consola IPC (equipo otorrinolaringología) Serie N° ENTC84719 y Pedalera multifunción (control a pedal) Serie N° FS-U13960”.

En la disposición 9200/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el organismo de contralor precisó que esa firma se encuentra habilitada como importadora de productos médicos y que fue la misma empresa la que denunció el robo de productos que comercializa.

El instrumental robado se utiliza para la incisión o corte, extracción, perforado y serrado de tejido blando, duro o hueso en intervenciones quirúrgicas de cabeza, cuello y de otorrinolaringología, orales o maxilofaciales, como también en procedimientos reconstructivos o estéticos. Su venta es “exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”.