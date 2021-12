Noel Barrionuevo recibió el pasado 17 de diciembre el Premio Delfo Cabrera a la deportista ejemplar, por parte del Senado de la Nación. Así cerró un año inolvidable en el que consiguió la medalla de plata en Tokio 2020 como broche de oro después de 15 años dedicados al seleccionado argentino. Debutó en 2006, ganó el bronce en sus primeros Juegos Olímpicos en Pekín 2008 y la plata en Londres 2012. Después de Río 2016 fue separada del plantel por Gabriel Minadeo, pero a los cinco meses Gabriel Corradini la volvió a citar. En 2018 se tomó un descanso de seis meses para volver bajo las órdenes del Chapa Retegui. Hace un mes decidió poner punto final a su carrera con Las Leonas.

“Hice un análisis bien detallado de cómo estaba y no tenía las mismas energías para continuar. Preferí ser honesta conmigo, con mis compañeras, con el cuerpo técnico y dar un paso al costado”, confesó la especialista en córner corto a Página/12.

--¿Cómo estás después de haber tomado la decisión?

--Estoy bien, con muchas emociones y un poco de tristeza por dejar algo que hice más de 15 años con tanta pasión y dedicación. Es una etapa cerrada que me trae mucha nostalgia pero me agarra en un momento lindo también.

--¿Cuál fue el punto de quiebre?

--Quería darle un cierre a mi carrera deportiva y lo pensé antes de los Juegos Olímpicos. Después de Tokio ya había entregado todo, no tenía más fuerzas. Cuando fue la convocatoria del nuevo entrenador no me sentí con las mismas ganas que antes y para estar en el seleccionado tenés que entregarte un 100 por ciento sino no sirve, ni a uno, ni al equipo, ni al cuerpo técnico. El ritmo es duro porque se entrena muy fuerte para poder estar arriba y obtener resultados.

Barrionuevo se encuentra en un momento de descanso. Le gustaría seguir ligada al hockey o a otro deporte pero desde un lugar puntual: “No me veo como entrenadora, quizás desde mi experiencia como jugadora pueda transmitir lo que haga falta".





--¿Qué significa para vos ser una Leona?

--Es un orgullo, ser Leona representa un montón de valores que intentamos transmitir desde el respeto, el compañerismo, la solidaridad, el compromiso. Primero adentro del equipo y después traspasar esa entrega que siempre nos caracterizó. Me marcó a fuego ser parte.

En octubre la Confederación Argentina de Hockey anunció a Fernando Ferrara como nuevo entrenador de Las Leonas en reemplazo de Carlos Retegui, quien también dejó el cargo de head coach de la selección masculina. El nuevo equipo técnico está integrado además por Alejandra Gulla, Santiago Capurro y Mario Almada.

--¿Cómo era la relación con el Chapa Retegui?

--El Chapa siempre fue muy loco, muy exigente, en toda su etapa de entrenador. A todas las jugadoras nos exigía al máximo y creo que podía sacar lo mejor de cada una. Así tuvimos muchos logros con él. En la última etapa que estaba con varones y mujeres siempre fue más dificultoso porque tenía que dirigirnos a los dos equipos.

--¿Qué pensás del recambio en la dirección técnica?

--No sé bien por qué motivos no continuó el Chapa, pero creo que Fer le va a dar otra frescura al equipo. Nunca estuvo al mando del seleccionado mayor, creo que va a ser una nueva oportunidad para él, para su cuerpo técnico y para las chicas.

En agosto el seleccionado femenino Sub 21 había quedado fuera del Panamericano por haber viajado en el mismo micro que Los Leoncitos que contaban con un caso positivo de Covid-19 en el plantel. El equipo alternativo que jugó ese torneo no consiguió el pasaje al mundial pero Las Leoncitas fueron invitadas al certamen que se desarrollaría en Sudáfrica por ser las campeonas del mundo, pero la historia no terminó ahí: en pleno viaje hacia el continente africano el seleccionado juvenil se enteró de que el Mundial se había suspendido debido a la nueva variante Omicron que se generó en el país anfitrión.

En referencia a esta situación Barrionuevo expresó: "Me enteré de lo que pasó, pero no en profundidad. Fue una lástima porque tener esa ilusión de poder jugar un Panamericano y un Mundial y no poder hacerlo habrá sido un golpe fuerte. Cuando uno entrena quiere competir, jugar, probarse contra los otros países y tener esa experiencia cuando estás en el Junior eso es muy fuerte. Igualmente el camino sigue y van a tener revancha.

--Ganaste Mundiales, medallas olímpicas, Champions Trophy ¿Cuál fue el más especial?

--Tengo dos bien definidos, el Mundial de Rosario en 2010 que fue algo increíble por haberlo jugado en mi país con mi familia y el otro es Tokio 2020 porque era muy consciente de que iba a ser mi último Juego Olímpico. Disfruté todo lo que hacíamos, los entrenamientos previos y la gira. Haber ganado medalla en un momento de plena pandemia fue un broche de oro, más que de plata por todo el esfuerzo que hicimos.

--Había una incógnita sobre cómo jugarían Las Leonas después del retiro de Lucha ¿Cómo se adaptaron?

--Jugar con Lucha fue siempre un plus porque fue la mejor del mundo por muchos años consecutivos. Fue un placer compartir cancha con ella, pero sabíamos que con su retiro el equipo se tenía que hacer más fuerte porque ella quizás resolvía situaciones individuales. Al principio costó pero fuimos para adelante y nos adaptamos a jugar sin ella.

--¿Cómo describirías tu carrera en la selección?

--Estoy muy agradecida por todo lo que viví, lo que ganamos y lo que no ganamos. No cambiaría nada porque en todas las etapas crecí como jugadora y como persona. El deporte me formó tanto en la selección como en el club.

Con relación al Premio Delfo Cabrera Barrionuevo afirmó: "Es un reconocimiento muy lindo en esta etapa de mi vida. Le di muchos años al seleccionado y es sumamente gratificante que te puedan reconocer de esta manera".