Pedro Troglio sigue avanzando rumbo a la dirección técnica de San Lorenzo después de algunas reuniones que mantuvo hoy con su dirigencia, por lo que Leandro Romagnoli, que no aceptaba ese cargo si no era acompañado de su propio cuerpo técnico, asumiría en la división reserva.



Troglio volvió al país el pasado viernes 24, después de consagrarse la noche anterior como tetracampeón de Honduras con su equipo, Olimpia de Tegucigalpa.



El pasado lunes, a los 56 años, el ex técnico de Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata y Godoy Cruz, entre otros, contrajo enlace en Buenos Aires con Alejandra Alonso, algo que también lo impulsaría a radicarse en el país.



Troglio, a diferencia de Romagnoli, a quien querían sumarle a su lado al preparador físico Alejandro Kohan (viene de desvincularse del grupo de trabajo de Hernán Crespo) dada su inexperiencia como cabeza de grupo, asumiría con sus habituales colaboradores.



Mientras tanto, el delantero Franco Di Santo está cerca de salir de San Lorenzo en condición de jugador libre, por la deuda impaga que mantiene el club con el futbolista desde varios meses y que lo llevó a una intimación legal en la última semana.



La idea del atacante es irse al exterior para cambiar de aire luego de un año complicado con San Lorenzo, en el que terminó siendo uno de los principales apuntados por los hinchas cuando los resultados no se dieron, aunque en el horizonte aparece una oferta de Racing para seducirlo con otro proyecto.



Desde la institución le aseguraron a Télam que todavía no se respondió la intimación y por eso el futbolista podría ejecutar la libertad de acción, pero el objetivo de las partes también es "acordar" económicamente para evitar futuras inhibiciones.



Uno de los reclamos del delantero pasó porque nunca le abonaron un dinero en su llegada como parte de un porcentaje del pase, además de cinco meses de su contrato, al que desde el club calificaron como "alto".



Otros que intimaron en los últimos días y les cancelaron las deudas fueron Yeison Gordillo y Jalil Elías, este último con futuro en Aldosivi de Mar del Plata.